Více než čtvrtina studentů spí denně v průměru pět až šest hodin

Na přelomu srpna a září se ho zúčastnilo 1228 studentů středních a vysokých škol v ČR. Často nebo velmi často ve stresu si připadá více než polovina dotázaných. "Ve výsledcích průzkumu nás zaujal zajímavý paradox: přes 70 procent studentů říká, že žijí zdravě, zajímají se o zdravý životní styl. Dost jich pravidelně sportuje, zdravě jí. Ale zároveň je značná část této generace v permanentním stresu, 60 procent z nich nemá čas si pořádně odpočinout a hodně jich bojuje s nedostatečným spánkem," uvedl ředitel GTS Alive,, která mimo jiné v Česku vydává a spravuje studentské průkazy ISIC, Radek Schich.
Stres se častěji týká dívek, ukázal průzkum. Často se ve stresu cítí šest z deseti studentek, mezi muži je to zhruba třetina. Chlapci také umějí častěji odpočívat, více sportují a častěji uvedli, že se cítí psychicky i fyzicky dobře. Studentky se oproti studentům zdravěji stravují, důsledněji chodí na preventivní prohlídky a častěji elektronicky sledují svůj pohyb a spánek.
Respondenti často v odpovědích uváděli jako překážku zdravého života školu a brigádu či práci. Studenti uvedli, že vědí, jak žít zdravě, ale nestíhají si vařit a někdy se ani v klidu najíst, dlouho sedí, nemají čas sportovat, ve zkouškovém období jedí nepravidelně, po škole jsou vyčerpaní. Když chtějí něco změnit, nejčastěji zmiňují pohyb, hlavně větší pravidelnost.
Sedm z deseti dotázaných užívá vitamíny nebo minerály, téměř třetina proteiny, 18 procent sportovní doplňky stravy. Doplňky stravy na spánek, stres nebo soustředění bere 15,5 procenta dotázaných. Naopak žádné doplňky stravy neužívá 18 procent studentů.
Nejčastěji čerpají mladí lidé informace o zdravém životním stylu ze sociálních sítí, odpověděla tak asi polovina dotázaných. Na druhém místě jsou specializovaná média, weby či podcasty, následují rodina a přátelé. Škola ani lékaři či jiní odborníci se mezi hlavními zdroji informací neobjevili, uvedla společnost.
Zhruba čtvrtina studentů o sobě uvedla, že nežije zdravě. Nejvíce jim v tom podle průzkumu brání nedostatek motivace, dále pak stres či vyčerpání a omezené finanční možnosti. Asi 5,3 procenta studentů jsou vegetariáni, další 1,3 procenta jsou vegani. Obsah cukrů nebo tuků v jídle řeší zhruba 40 procent respondentů, zbytek nikoliv. Velmi často jedí studenti zeleninu a ovoce, také drůbeží maso. Bílé pečivo často konzumuje polovina dotázaných, desetina se mu vyhýbá. Jen občas si studenti dají ryby nebo vysoce průmyslově zpracované potraviny.
Zhruba 60 procent studentů se už nyní snaží dělat aktivní kroky k tomu, aby se dožili co nejvyššího věku ve zdraví. Zhruba polovina by se chtěla dožít 90 a více let, ale často jen za předpokladu zdraví, vitality a soběstačnosti.