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Více než čtvrtina studentů spí denně v průměru pět až šest hodin

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Více než čtvrtina mladých lidí spí během školního roku průměrně pět až šest hodin denně. Více než polovina studentů také nemá kvůli povinnostem dost času na odpočinek.
Více než čtvrtina studentů spí denně v průměru pět až šest hodin

Více než čtvrtina studentů spí denně v průměru pět až šest hodin

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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