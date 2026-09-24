V Česku je to bída, ale v Německu vydělávají 120 000 Kč/měsíc. Lidé této profese se přesouvají za hranice

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Kabina lokomotivy. Stovky životů v rukou jednoho člověka. Náklad za miliony. Noční směny, nepravidelný režim a zodpovědnost, která vás neopouští ani ve spánku. Práce strojvedoucího vypadá z venku romanticky, uvnitř je to dřina s obrovským tlakem. A právě proto se čeští mašinfíři stále častěji rozhodují pro radikální krok – překročit západní hranici a hledat štěstí tam, kde jejich profese má zcela jinou cenu.
V příhraničních oblastech západních a severních Čech se dnes stalo dojíždění do Německa běžnou realitou. Rozdíl v odměně za tutéž práci je totiž propastný. Zatímco český strojvedoucí se s příplatky za víkendy, přesčasy a noční hodiny dostane někam k padesáti nebo šedesáti tisícům korun hrubého, na druhé straně hranice začíná základní tarifní plat často na čtyřech až čtyřech a půl tisících eur. Po přepočtu a zahrnutí tamních příplatků to znamená čistý příjem, který by u nás odpovídal manažerské pozici ve střední firmě.
Německo zoufale shání lidi na koleje
Důvod, proč němečtí dopravci tak masivně lákají personál i ze zahraničí, je prostý. Německá železnice čelí vlně odchodů do penze. Silné poválečné ročníky opouštějí kabiny lokomotiv a mladých lidí ochotných vstoupit do režimu nepravidelných směn a vysoké odpovědnosti prostě není dost. Deutsche Bahn i desítky soukromých nákladních a osobních dopravců proto musely otevřít dveře zahraničním zájemcům.
Česká republika je pro ně ideální lov. Naše železniční škola má výbornou pověst, technická úroveň výcviku odpovídá přísným evropským bezpečnostním standardům a profesní návyky českých strojvedoucích jsou prověřené. Němečtí zaměstnavatelé vědí, že dostanou kvalifikované lidi, kteří umí pracovat pod tlakem.
Cesta za německou výplatou ale není procházka růžovým sadem. Největší překážkou zůstává němčina na úrovni B1 až B2. Na dráze totiž nejde o to, abyste si objednali kávu nebo se zeptali na cestu. Pravidla rádiového provozu a bezpečnostní protokoly vyžadují přesnou terminologii a stoprocentní porozumění i v kritických okamžicích, kdy se řeší porucha na trati nebo hrozí mimořádná událost. Proto někteří němečtí dopravci nabízejí intenzivní jazykové kurzy přímo na míru, které novým zájemcům často hradí ještě před nástupem do ostrého provozu. Podobně postupují i někteří čeští přeshraniční nákladní dopravci, například Metrans Rail, kteří si sami organizují a plně financují kurzy němčiny na úroveň B1, aby vychovali strojvedoucí pro mezinárodní trasy.
Licence, zkoušky a pak německý plat
Kromě jazyka musí každý zájemce projít procesem uznání licence a složit zkoušky z německých železničních předpisů, které se v detailech od českých liší. Pro člověka s několikaletou praxí na české trati to ale není nepřekonatelná překážka – spíše jde o pár měsíců intenzivního studia. Zvláštní kapitolou jsou přeshraniční nákladní dopravci, kde čeští strojvedoucí střídají vlaky přímo na pohraničních stanicích. Ti často fungují v režimu, kdy část směny odjedou u nás a část v Německu, což jim otevírá dveře k německým mzdovým podmínkám, aniž by se museli stěhovat.
Peníze jsou samozřejmě hlavní motor, ale ne jediný. Lidé, kteří do Německa odešli, často zmiňují i odlišný přístup k organizaci práce. Klíčovou roli hrají silné německé odbory GDL, které v posledních letech tvrdě vyjednávaly nejen o mzdách, ale především o zkracování týdenní pracovní doby a pevných pravidlech pro plánování směn. Vyjednaly postupné zkrácení standardního pracovního týdne pro směnaře na 35 hodin (s platností do roku 2029) při zachování plné výše mzdy. Pro profesi, kde je chronická únava dlouhodobým rizikem, představuje předvídatelnější rozpis směn obrovskou úlevu.
Pokud má člověk jistotu volných víkendů a dostatku času na regeneraci mezi šichtami, má to na kvalitu života stejný vliv jako samotné peníze na účtu. Němečtí dopravci navíc běžně nabízejí atraktivní benefity, jako je síťová jízdenka BahnCard 100 umožňující bezplatné cestování vlaky po celém Německu, nebo služební tablet a telefon i pro soukromé účely.
České dráhy v pasti: Peníze na dorovnání prostě nejsou
Pro českou železnici tento vývoj znamená trvalou bolest hlavy. Domácí dopravci, v čele s Českými drahami i soukromými hráči, se ocitají v pasti. Zdroje na to, aby dorovnali německé platy jedna ku jedné, jednoduše nemají. Reagují tedy alespoň tím, co je v jejich silách. Zavádějí stipendijní programy na středních školách, financují kompletní kurz strojvedoucího včetně řidičského průkazu nováčkům z jiných profesí a navyšují náborové bonusy do stovek tisíc korun, pokud se uchazeč upíše na několik let.
Jenže pokud mladý člověk získá licenci, odkroutí si povinnou vázací lhůtu u českého dopravce a mezitím zapracuje na cizím jazyce, otevře se před ním volný evropský trh práce. Příhraniční vylidňování kabin lokomotiv je přímým důsledkem otevřených hranic a rozdílné kupní síly. Dokud se mzdové nůžky mezi Českem a Německem výrazněji nepřivřou, bude pro spoustu českých strojvůdců lákadlo trojnásobného příjmu a kvalitnějšího pracovního zázemí silnější než loajalita k tuzemským kolejím.
Je to pragmatická volba lidí, kteří vědí, jakou cenu jejich odbornost na mezinárodním trhu má. A dokud se situace nezmění, budou české koleje zůstávat jen odrazovým můstkem k lepším příležitostem za hranicemi.
Zdroje článku: gdl.de, n-tv.de, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová