Cukeťák z plechu: Jednoduchá cuketová placka, která ušetří práci se smažením

Když se v létě na zahradě najednou objeví víc cuket, než člověk stíhá zpracovat, začne vymýšlet další a další způsoby. Cukeťák z trouby patří k těm nejvděčnějším. Nemusí se stát u pánve, nenasaje tolik tuku, na plechu se pěkně opeče a díky vločkám místo mouky zůstane uvnitř vláčný. U nás má ještě jednu výhodu: druhý den za studena z lednice mizí skoro rychleji než večer po upečení.
Základ není nijak složitý a právě proto funguje:
nastrouhaná cuketa se slupkou, vejce, strouhaný sýr, trochu uzeniny, cibule, česnek a něco, co směs podrží. Nejčastěji dávám . Nasají část cuketové šťávy a výsledná ovesné vločky placka pak není těžká ani mazlavá.
Doma se tenhle recept osvědčil i jako
jídlo na dva dny. Poprvé jde na talíř teplý, klidně jen s okurkou nebo . Druhý den ho nakrájím na kostky, dám do lednice a pak už jen sleduju, jak ubývá. rajčatovým salátem
Můj tip zní: Hodně vodnatou cuketu po nastrouhání lehce osolím, pár minut počkám a vymačkám z ní přebytečnou šťávu. Cukeťák potom lépe drží tvar a na plechu se neroztéká do stran. Recept na pečený cukeťák z plechu
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 25 až 35 minut Teplota trouby: 180 °C až 190 °C Počet porcí: 4 až 6 porcí Ingredience pro přípravu 1 větší cuketa asi 700 až 900 g 4 vejce 300 g strouhaného sýra typu cihla nebo eidam 150 g uzeného masa, šunky nebo měkkého salámu 1 střední cibule 3 stroužky česneku 1 menší pórek 3 lžíce nasekané petrželky 100 g jemných ovesných vloček 1 lžička sušené majoránky 1 lžička kypřicího prášku do pečiva 100 ml oleje 1 lžička soli 1/2 lžičky mletého pepře Postup přípravy cuketové placky pečené v troubě
1. Cuketu důkladně omyjte a
nastrouhejte i se slupkou nahrubo do větší mísy. Pokud už má měkký střed s výraznějšími semeny, část raději vydlabejte. U hodně šťavnaté cukety pomůže lehké osolení, nechat ji asi 10 minut stát a potom ji v rukách trochu vymačkat.
2. K nastrouhané cuketě rozklepněte
4 vejce, krátce promíchejte a přisypte strouhaný sýr. Ten dodá chuť a při pečení směs pěkně spojí.
3. Uzené maso, šunku nebo salám nakrájejte na malé kostičky a dejte do mísy. Přidejte nadrobno nakrájenou
cibuli, tenká kolečka pórku, prolisovaný česnek a nasekanou petrželku.
4. Vmíchejte
majoránku, pepř a podle chuti ještě sůl. Se solením ale opatrně. Sýr i uzenina udělají svoje a někdy už není potřeba skoro nic přidávat.
5. Přilijte
olej, nasypte ovesné vločky a kypřicí prášek. Všechno pořádně promíchejte. Směs by měla připomínat těsto na bramboráky: nesmí téct jako polévka, ale ani být tak suchá, že se nechce spojit.
6. Připravte si nižší plech nebo větší zapékací formu. Vyložte ji pečicím papírem a papír lehce potřete olejem. Směs rozetřete do přibližně stejnoměrné vrstvy vysoké asi
1,5 až 2 cm.
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7. Troubu předehřejte na
180 °C, u horkovzduchu stačí zhruba 170 °C. Plech dejte do střední části trouby a pečte přibližně 25 až 35 minut. Hotový cukeťák poznáte podle zlatého povrchu a okrajů, které se začnou lehce odlepovat od papíru.
8. Pokud chcete výraznější opečení shora, přesuňte plech na poslední
2 až 3 minuty o patro výš. U plynové trouby, jakou mám doma i já, se ale ke konci vyplatí z kuchyně moc neutíkat. Někdy zrychlí ve chvíli, kdy se to nejmíň hodí.
9. Upečený cukeťák nechte aspoň
10 minut stát. Až potom ho krájejte na čtverce nebo pruhy. Podávat se dá teplý se zeleninovým salátem, kyselou okurkou nebo jogurtovým dipem. Do druhého dne vydrží v lednici a studený je, upřímně, možná ještě praktičtější. Foto: Cooky.cz, Cuketová placka z plechu Ještě pár rad k cukeťáku na plechu Pokud chcete verzi bez uzeniny, jednoduše ji vynechte a přidejte o něco víc sýra nebo menší hrst kukuřice. Na tenčí plechovou variantu rozetřete směs víc do stran. Okraje budou křupavější a cukeťák se upeče o něco rychleji. Při použití hrubších vloček nechte směs před pečením 5 minut odpočinout, aby měly čas změknout. Studené kousky se dobře balí do krabičky na výlet, do práce nebo jako jednoduchá večeře na chalupu.
Pokud chcete
výraznější chuť, ale nechcete přidávat další sůl, vmíchejte lžíci plnotučné hořčice. V hotové placce nepůsobí ostře, spíš vytáhne chuť sýra, česneku a majoránky.
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