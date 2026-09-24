Street Fighter láká na svou největší hvězdu. Jason Momoa se představuje jako vraždící monstrum

Už v říjnu dorazí do českých kin další adaptace videoherní mlátičky Street Fighter, která má podle zábavných trailerů skvěle nakročeno k tomu, aby se po dvou nepovedených pokusech konečně dočkala důstojné hrané verze. A bude u toho i hollywoodský drsňák Jason Momoa, jehož jste ale doteď v ukázkách možná vůbec nepoznali.
Nový Street Fighter na první pohled nedisponuje žádnou výraznou hvězdou v hlavní roli. Andrewa Kojiho znají především fanoušci skvělého seriálu Bojovník a Noah Centineo nás o svém charismatu nejspíš naplno přesvědčí až příští rok, kdy se představí jako mladý Rambo. I přesto ale skrývá obsazení akční mlátičky jeden trumf v podobě oblíbeného herce Jasona Momoy. Charismatický drsňák si po nedávném Lobovi ze Supergirl nejspíš řekl, že bude naplno ztvárňovat své oblíbené komiksové a videoherní postavy.
Momoa se zde totiž představí coby Blanka, zelené monstrum s ikonickými oranžovými vlasy. Jedná se o bývalého člověka, jenž ovšem po děsivé nehodě zmutoval v nelítostnou vraždící bestii se schopností vytvářet elektřinu; díky svému vystupování i bojovému stylu se stal Blanka jednou z nejmilovanějších postav herní franšízy. Mezi jeho skalní fanoušky patří právě i Momoa, který v přiloženém videu vysvětluje, proč se oblíbené herní postavy ujal.
„Vždycky jsem za něj hrál. Miluju tu bestii, miluju jeho pohyby,“ vysvětluje v novém krátkém promu Momoa. Video naplno ukazuje hercovu digitální vizáž, která musí udělat radost každému hernímu fandovi. Filmový Blanka zatím nezůstává svému hernímu předobrazu nic dlužen a skalní fanoušky potěší i lákání na povědomé pohyby či útoky. Zároveň v ukázce nijak nezaniká Momoův obličej a cit pro komediální timing. Slavný herec se tak sice změní ve vraždící monstrum, které Ryovi v ukázce patřičně zatápí, zároveň ale nepřichází o svou schopnost hláškovat.
Hercův uvolněný projev se bude dle všeho ideálně hodit ke stylu celého snímku. Ten se v trailerech představuje coby akcí našlapaný dárek pro všechny pařany, jemuž ale nechybí ani sebeironie a humorný feeling akčních filmů 80. let. Tvůrci si v nahláškovaném traileru ze svých předobrazů dokážou dělat patřičnou legraci a zároveň jim skládat poctu, čemuž by měl uvolněný Momoa také pomoci. Akcí a bitkami našlapaný Street Fighter dorazí do českých kin 15. října.
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Zdroj: CinemArt, Kinobox