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Street Fighter láká na svou největší hvězdu. Jason Momoa se představuje jako vraždící monstrum

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Už v říjnu dorazí do českých kin další adaptace videoherní mlátičky Street Fighter, která má podle zábavných trailerů skvěle nakročeno k tomu, aby se po dvou nepovedených pokusech konečně dočkala důstojné hrané verze. A bude u toho i hollywoodský drsňák Jason Momoa, jehož jste ale doteď v ukázkách možná vůbec nepoznali.
Street Fighter láká na svou největší hvězdu. Jason Momoa se představuje jako vraždící monstrum

Street Fighter láká na svou největší hvězdu. Jason Momoa se představuje jako vraždící monstrum

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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