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V sobotu bude celé Česko fascinovaně zírat na oblohu. V noci přijde úžasné nebeské divadlo

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V sobotu večer se na obloze odehraje vzácné nebeské divadlo. Sklizňový úplněk se setká se Saturnem, přičemž jasné počasí slibuje skvělé podmínky pro pozorování.
V sobotu bude celé Česko fascinovaně zírat na oblohu. V noci přijde úžasné nebeské divadlo

V sobotu bude celé Česko fascinovaně zírat na oblohu. V noci přijde úžasné nebeské divadlo

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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