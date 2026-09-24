Reproduktory z NDR z roku 1984 dodnes překonávají moderní techniku. Vyrobili jich 650 tisíc a sběratelé po nich šílí

Východoněmecký podnik vyráběl v osmdesátých letech tolik reproduktorů, že se mohly objevit ve statisících domácností. Reproduktory RFT BR 25, které východoněmecký podnik VEB Musikelectronic Geithain uvedl v roce 1984, se přesto objevují v inzerátech, opravují se a mají svou cenu. Redakce Mobify dohledala ve firemních materiálech výrobce i v bazarových výpisech, kolik kusů vzniklo, co říkají měření a za kolik se soustavy prodávají v Německu i v Česku.
Podzim 1984 a bedna, která přerostla vlastní podnik
Na lipském podzimním veletrhu Leipziger Herbstmesse představil VEB Musikelectronic Geithain, východoněmecký výrobce reproduktorů se zázemím ve studiové technice, kompaktní soustavu RFT BR 25. Zkratka RFT přitom nebyla jméno jedné firmy, ale společné označení východoněmecké spotřební elektroniky, takže u jednoho modelu narazíte na tři různá jména. Firemní publikace
Studiomagazin k padesáti letům podniku to shrnuje větou: „V roce 1984 se do popředí dostala legendární hi-fi reprosoustava BR 25.“ Část komunitních technických přehledů uvádí premiéru už o rok dřív.
Poptávka rychle přerostla kapacitu Geithainu, a tak sériovou výrobu od roku 1985 převzal národní podnik Statron ve Fürstenwalde. Do pádu Berlínské zdi vzniklo přibližně 650 000 kusů a podle firemních materiálů i fóra
Radiomuseum zamířila asi polovina na export do Spolkové republiky Německo. Zboží z plánované ekonomiky tak skončilo v západních katalozích. Objektová karta berlínského DDR Museum, muzea věnovaného každodennosti východního Německa, vede pod inventárním číslem 1022226 dvojici RFT BR 25 E HIFI s rokem 1984 a výrobcem VEB Statron Fürstenwalde/Spree.
Jak taková čtyřicet let stará bedna funguje, prozradí tři čísla ze zadní stěny a jedna úplně obyčejná součástka, která v ní chránila výškový reproduktor.
Dvacet pět wattů, díra vpředu a žárovka místo pojistky
Uvnitř jsou dva reproduktory, jeden na basy a jeden na výšky. Otvor v přední stěně není vada, ale bassreflex, tedy naladěný průduch, který malé skříni pomáhá vytáhnout hlubší tóny. Jmenovitá zatížitelnost je 25 W, krátkodobě soustava snese 50 W a impedance 4 Ω je údaj, který musí odpovídat zesilovači. Katalogový přenosový rozsah činí přibližně 45 Hz až 22 kHz.
Z měření, které má redakce Mobify k dispozici, vyplývá jiné číslo: německý odborný časopis
Tools4music u pozdější RFT BR 26 uvádí rozsah 45 Hz až 20,5 kHz při poklesu 6 dB, k tomu oblast nad 3 kHz lehce zdůrazněnou a závěr, že o zcela neutrální pracovní nástroj nejde.
Výškový reproduktor chránila obyčejná žárovka. Německá veřejnoprávní stanice
MDR mluví o dvanáctivoltové žárovce, která hlídala kmitací cívku, technický popis Magdeburské univerzity o žárovce s příkonem 21 W ve výškové větvi. Kdo shání konkrétní variantu, nemusí honit písmeno v názvu: RFT BR 25 E z jarního lipského veletrhu 1985 byla podle technických přehledů designovou obměnou bez zásahu do techniky, RFT BR 26 z roku 1987 dostala jiný výškový měnič s krátkým vlnovodem a upravenou výhybku, tedy filtr, který dělí signál mezi oba reproduktory. Země zmizela, podniky se změnily, bedny hrají dál
Po roce 1990 se RFT BR 25 ani RFT BR 26 nevyrábějí, jak k 16. lednu 2026 uvedla MDR. Každý nákup je proto z druhé ruky. Reproduktor nemá operační systém ani konec podpory, zato mu stárnou gumové závěsy membrán, měniče, výhybka a kabeláž.
Redakce Mobify prošla stránky německého servisu
Neef, který se na opravy RFT specializuje, a našla tam kontrolu měničů měřením, výměnu závěsů, kontrolu lanek i výhybek a náhradní závěsy objednávané po stovkách kusů. Opravu odhaduje Jan Neef v rozhovoru pro MDR na zhruba 2 400 až 4 900 Kč (100 až 200 €), podle rozsahu poškození.
Proč po nich lidé jdou? Podle Thomase Kirscheho z časopisu Audio Test, kterého MDR cituje, stál v NDR jeden kus 250 marek, pár tedy 500 marek. Kdo takovou částku vydal, nekupoval spotřební zboží na dvě sezony. Zbývá to hlavní: kolik za pár chtějí v Německu i v Česku a proč může být nejlevnější nabídka ta nejdražší.
V bazaru platíte za dřevo, doplácíte za stav
Německý inzertní portál
Kleinanzeigen ukazoval k 17. září 2026 pro dotaz „rft br25“ 30 výsledků, z toho 27 nabídek a 3 poptávky, a část z nich byly jen díly. Ceny kompletních párů z tohoto výpisu, které redakce Mobify přepočítala devizovým kurzem České národní banky, vypadají takto. Na eBay se navíc 29. června 2026 prodal generálně opravený pár.
Nabídka k 17. 9. 2026 Cena v eurech Přepočet v Kč Nejlevnější dohledaný pár, Kleinanzeigen 280 € 6 808 Kč Střední nabídka, Kleinanzeigen 350 € 8 510 Kč Prodaný repasovaný pár, eBay 450 € zhruba 10 900 Kč Nejdražší nabídka, Kleinanzeigen 569 € zhruba 13 800 Kč
Český výběr je řádově menší. Na
Sbazaru byla k témuž dni dohledána jediná nabídka RFT BR 25 za 3 990 Kč v Praze, přelakovaná do lesklé černé. Cena přitom neměří rok ani písmeno v názvu, měří stav. Pár za necelých 7 000 Kč se po výměně závěsů a servisu měničů může vyšplhat nad cenu rovnou repasovaného kusu. Kdo kupuje na dálku, kupuje fotku.
Doložené je solidní zpracování, jednoduchá a opravitelná konstrukce a dostupnost dílů. Doložené není, že by staré bedny obecně porážely současnou techniku: experti oslovení MDR chválili basové ladění a prostorovost, měření Tools4music u RFT BR 26 zároveň našlo zdůrazněné výšky. Všechna hodnocení zvuku v tomto textu patří citovaným autorům. Pro srovnání: nový kompaktní pasivní pár od nástupnické značky Musikelectronic Geithain, model ME 25, začíná u německého prodejce
CBA-Audio na zhruba 46 200 Kč (1 900 €), podle ceny načtené 17. září 2026.
Pro člověka, který chce jen pustit hudbu z telefonu, to není nejsnazší cesta. Potřebuje k tomu zesilovač a ochotu řešit stav čtyřicetileté techniky. Kdo si rád rozšroubuje nábytek, dostane za částky mezi 3 990 Kč a zhruba 13 800 Kč velké dřevěné reproduktory, které přežily svůj stát i podniky v tehdejší podobě. Bez aktualizací, bez konce podpory. Jen se závěsy, které jednou povolí.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík