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Reproduktory z NDR z roku 1984 dodnes překonávají moderní techniku. Vyrobili jich 650 tisíc a sběratelé po nich šílí

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ANALÝZA | Stát, pro který vznikly, už neexistuje. Podniky, které je stavěly, taky ne ve stejné podobě. Reproduktor z NDR se přesto v bazarech vykupuje za tisíce.
Reproduktory K-BR 25 silber z NDR

Reproduktory K-BR 25 silber z NDR

Zdroj: Archi0815 / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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