HONOR 700 Pro je nadupaná vlajková loď Xiaomi. Má dvě obrazovky, ale není to žádná skládačka

Než se kdokoli začne divit, proč má telefon od HONORu v titulku Xiaomi: nejde o společný produkt ani o dceřinou firmu. HONOR a Xiaomi jsou přímí konkurenti. HONOR u modelu 700 Pro zjevně přebírá koncept, který Xiaomi jako první dotáhlo do masové produkce – malý sekundární displej integrovaný přímo do zadní strany klasického, neskládacího telefonu. Xiaomi ho u řady 17 Pro a 17 Pro Max pojmenovalo Dynamic Back Display a chlubí se jím v investorských prezentacích jako jedním z klíčových prodejních tahounů. HONOR teď podle informátora Digital Chat Station na Weibo chystá vlastní verzi. Dvě obrazovky, žádný kloub, žádné ohýbání, prostě klasický telefon s bonusovým panelem vzadu.
Co přesně o HONOR 700 Pro víme
Únik z 18. září 2026, který jako první zpracoval Notebookcheck, shrnuje tři hlavní parametry:
- Přední displej: 16,69 cm (6,57″) s rozlišením 1,5K
- Hlavní fotoaparát: 200Mpx snímač
- Zadní displej: 4,37 cm (1,72″) panel integrovaný do zad telefonu
Přesné umístění zadního panelu zatím neuniklo; není jasné, jestli bude přímo v ostrůvku fotoaparátů, vedle něj, nebo níže na zádech. Stejně tak chybí informace o procesoru, kapacitě baterie i softwarových funkcích zadního displeje. Dokonce ani samotný název „HONOR 700 Pro“ není oficiálně potvrzený; pracujeme s tím, co Digital Chat Station zveřejnil.
Proč právě zadní displej a co umí u Xiaomi
Xiaomi u řady 17 Pro oficiálně komunikuje tři hlavní využití Dynamic Back Display: náhled pro selfie přes hlavní fotoaparáty (místo slabšího předního snímače), tapety generované umělou inteligencí a dynamické notifikace. Výsledek? Řada Xiaomi 17 zaznamenala podle firemních výsledků téměř 30% meziroční růst prodejů, přičemž modely Pro a Pro Max tvořily přes 80 % prodaného objemu. A Xiaomi v tom pokračuje; v září 2026 už teasovalo Xiaomi 18 Pro s ještě větším zadním panelem o úhlopříčce 5,33 cm (2,1″).
Právě tenhle komerční úspěch podle nás stojí za tím, proč se do podobného řešení pouští i konkurence. U HONORu 700 Pro ale zatím nevíme, jestli značka převezme i softwarovou stránku (selfie náhled, notifikace, tapety), nebo zůstane jen u hardwaru. Pokud HONOR dodá i promyšlený software, může z toho být reálný odlišující prvek v segmentu kolem 20 000 Kč. Pokud ne, zůstane to hlavně vizuální tahák pro první dojem v obchodě.
Kolik to bude stát a dostane se to do Česka?
Cena HONOR 700 Pro zatím neunikla. Jedinou použitelnou cenovou kotvou je předchozí generace: HONOR 600 Pro startoval v Číně na 3 899 CNY (po státní dotaci 3 399 CNY) a v britském oficiálním obchodě se prodává od 699,99 GBP. Přidaný zadní displej a stále zvýšené ceny pamětí (TrendForce pro třetí čtvrtletí 2026 očekává růst cen DRAM o 13–18 % a NAND o 10–15 %) naznačují, že 700 Pro půjde spíš výš než předchůdce, ne níž.
Co se týče české dostupnosti, HONOR 600 Pro má oficiální českou produktovou stránku, takže značka umí řadu N dostat na tuzemský trh. U 700 Pro ale neexistuje ani datum čínské premiéry (sekundární zdroje odhadují listopad až prosinec 2026), natož potvrzení pro Česko. Zajímavý je i kontext na straně Xiaomi: na českém webu Xiaomi se v kampani k řadě 17 objevují modely Xiaomi 17 a Xiaomi 17 Ultra, ale nikoli 17 Pro s tím slavným zadním displejem. Český zákazník tak zatím nemá snadný přístup k originálu ani k jeho konkurentovi.
Telefon se dvěma displeji není novinka, ale mění se kontext
Myšlenka dvou displejů v neskládacím telefonu tu byla dávno. YotaPhone vstoupil na český trh už v roce 2014 a prodával se přes Alzu i Electro World. Dnes si v českém e-shopu koupíte třeba Blackview BL9000 s 3,35cm (1,32″) zadním displejem za zhruba 10 000 Kč. Rozdíl je v tom, že tehdy šlo o nišové experimenty, zatímco teď zadní displej tlačí dvě ze světových značek do hlavního proudu. Xiaomi na něm staví celou Pro řadu, HONOR ho podle úniku přebírá do své vyšší řady, kterou sám rámuje jako „dostupnou vlajkovou kategorii“.
HONOR 700 Pro zatím zůstává nepotvrzeným únikem, ale směr, kterým míří, je reálný a komerčně ověřený. Jestli se z něj stane telefon, který si Češi koupí v kamenném obchodě, rozhodne až oficiální představení a hlavně to, co HONOR s tím malým zadním panelem softwarově udělá.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman