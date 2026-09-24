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Motýlí klenot u Jordánu. Vzácný modrásek se objevuje v Táboře

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Na slunné stráni nedaleko Jordánu v Táboře se ukrývá pozoruhodné přírodní bohatství. Právě tady se entomologovi Karlu Konečnému podařilo objevit modráska jetelového, motýla, který patří mezi zranitelné druhy české fauny.
Motýlí klenot u Jordánu. Vzácný modrásek se objevuje v Táboře

Motýlí klenot u Jordánu. Vzácný modrásek se objevuje v Táboře

Zdroj: Karel Konečný
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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