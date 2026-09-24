Sondy a hlídání spodní vody. Odborníci mapují trasu pro rychlovlaky u HranicPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sondy a hlídání spodní vody. Odborníci mapují trasu pro rychlovlaky u Hranic
Dvojka na kandidátce hnutí Náš Prostějov Martin Hrazdil je v insolvenci, protože dluží miliony korun....
Deset vzrostlých a významných stromů v Olomouci dostalo speciální štítky celostátní kampaně TreeTag, která...
Dlouhodobě vytížená silnice I/55 na trase z Přerova do Hulína či dále na Kroměříž a Zlín projde takřka...
Fakultní nemocnice Olomouc loni zvýšila zisk o dvě procenta na rekordních 882,2 milionu korun. Tržby...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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