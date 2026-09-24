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Sondy a hlídání spodní vody. Odborníci mapují trasu pro rychlovlaky u Hranic

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Odborníci provádějí u Slavíče nedaleko Hranic na Přerovsku geologický průzkum zaměřený na stabilitu svahů v trase plánované vysokorychlostní železniční trati Moravská brána. Její součástí bude v této lokalitě také zhruba 700 metrů dlouhý železniční tunel.
Sondy a hlídání spodní vody. Odborníci mapují trasu pro rychlovlaky u Hranic

Sondy a hlídání spodní vody. Odborníci mapují trasu pro rychlovlaky u Hranic

Zdroj: Správa železnic
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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