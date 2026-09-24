Ve dvou sladkostech pro děti se našla barviva, jež způsobují alergie. Výrobce je na obalu neuvedl

Státní zemědělská a potravinářská
inspekce odhalila dvě sladkosti, které byly na trhu špatně popsány a spotřebitel se tak nedozvěděl všechny informace, které měl. Jedná se o tyto dvě pochoutky: Ananasové pitíčko: Nápoj Cantabile Pineapole ade
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Prvním z hříšníků je ananasové pitíčko odebrané v březnu v
Plzni v prodejně Potraviny Asian v Poděbradově ulici. Výrobek obsahoval syntetické barvivo tartrazin (E102), které nebylo uvedeno ve složení na etiketě v českém jazyce. Nápoj má obsah 230 ml a spotřebitelé ho většinou zkonzumují okamžitě po zakoupení. Jeho trvanlivost je do 17.7. 2027, takže ho klidně můžete mít ještě doma. Pitíčka se však mohou objevit i v jiných prodejnách.
Rizikové žluté barvivo
Tartrazin (E102) je žluté barvivo, které by mělo být udáváno ve složení potravin. Citlivým osobám může způsobovat alergické reakce a patří také do skupiny potravinářských aditiv, která mohou způsobovat poruchy pozornosti u dětí. Ananasové pití | Zdroj: SZPI archiv Lízátko, které mění barvu: Moon pop s překvapením
Druhým hříšníkem je lízátko Moon Pop (16 g) s překvapením, 5x změní barvu. Zakoupeno bylo také v březnu v prodejně
TAM HOANG v Sušici v Havlíčkově ulici. Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Lízátko obsahuje košenilovou červeň (ponceau 4T, E124), která nebyla uvedena na obalu. Trvanlivost tohoto lízátka je do 31.12. 2028. V sáčku je lízátko, které během konzumace postupně mění barvu. Rizikové červené barvivo
Toto červené barvivo bylo podle zprávy inspekce nalezeno v obou variantách, na obalu v českém textu však uvedeno nebylo. Karmín získaný z hmyzu červce nopálového je rovněž barvivem, které může způsobit alergické reakce.
U obou výrobků tedy byla objevena barviva, která nebyla řádně uvedena na obalu a která mohou potenciálně negativně ovlivňovat pozornost dětí. Při vyšší konzumaci se přecitlivělost může projevit neklidem nebo bolestí hlavy.
lízátko s neoznačenými barvivy | Zdroj: SZPI archiv ADHD a barviva cílící na děti
Barviva, která mohou zhoršovat soustředění, čelí obvinění z vysokého nárůstu různých ADHD poruch, ale vědci si zatím nejsou jistí. Barviva se přidávají do potravin pro zlepšení jejich vzhledu. Jako obzvláště problematická barviva jsou často uváděna ta červená a žlutá.
Umělá barviva jsme však u lidí zkoumali pouze jako skupiny barviv souhrnně,
vysvětluje Joel Nigg, profesor psychiatrie na Oregon Health and Science University a spoluautor souvisejícího výzkumu – takže vlastně nevíme, jaká jsou rizika u jednotlivých typů, píše článek na
National Geographic. Problém je, že tyto barvené potraviny cílí na děti. Studie z roku 2012 ukázala slabou, ale spolehlivou souvislost mezi barvivy a zhoršenými příznaky ADHD. Výrobky by měly být popsány
Právě z těchto důvodů by vždy tato barviva měla být ve
výrobcích uvedena a s nimi i varování. V některých případech se tak neděje.
Zdroje článku:
nationalgeographic.cz, potravinynapranyri.cz/nápoj, potravinynapranyri.cz/lízátko, nespechej.cz
Autor článku:
Renata Petříčková