Cizinec ve vytuněném bavoráku driftoval v centru města. Na přechodu srazil cyklistuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Cizinec ve vytuněném bavoráku driftoval v centru města. Na přechodu srazil cyklistu
Na slunné stráni nedaleko Jordánu v Táboře se ukrývá pozoruhodné přírodní bohatství. Právě tady se...
Dětské hřiště na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích čeká kompletní obnova. Dominantou hřiště bude...
Ustupující hladina Lipna odkryla náhrobky někdejších obyvatel Dolní Vltavice, zaniklé obce, kterou před...
Na příjezdové komunikaci k areálu táborské nemocnice pravidelně parkují auta i přes zákaz zastavení....
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →