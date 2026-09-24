Moravská tradice pod palbou kritiky. Ochránci zvířat chtějí hody bez kačera

Blíží se doba tradičních moravských hodů. Jde o tradici, která je hojně rozšířená po celém regionu. Jednotlivé akce se konají od srpna do prosince, některá města a obce pak jejich termín odvozují od svátku patrona místního kostela.
Součástí programu některých moravských hodů i v těchto dnech zůstává živý kačer. Pták je svázaný, připoutaný k různým předmětům a lidí s ním různě manipulují, to vše za hlasitého hluku. Nakonec se o něj účastníci i perou. Spolek Zvířata nejíme v těchto dnech spustil kampaň, která má zamezit trápení zvířat.
Zábava bez týrání zvířat
Cílem aktivistů za práva zvířat není bojovat proti samotným hodům, ale proti konkrétní tradici, kterou považují za krutou. Ochránci zvyk považují za týrání zvířat a vyzývají jihomoravské obce, aby od něj upustily, nebo jej pozměnily. Veterinární správa jim dala za pravdu například v případě Skoronic na Hodonínsku.
O změnu zvyku se ochranáři pokusili už v minulém roce, obce byly prostřednictvím Krajské veterinární správy informovány o tom, že se za určitých okolností mohou dopouštět týrání zvířat. Starostové některých obcí měli podle aktivistů v reakci začít shromažďovat podklady pro zapsání tradice s živým kačerem na seznam nehmotného kulturního dědictví.
Některé obce již tradici pozměnily, živého ptáka pak nahrazují atrapou, došlo k tomu například v Žeravicích nebo v obci Hýsly. Podobné dilema řeší například v Kostelci, pořadatelé se rozhodli přistoupit ke kompromisu obou možností. Slíbili, že se o kačera nikdo nebude přetahovat ani prát.
„Nechceme rušit hody ani tradice."
Ochranáři se však snaží přítomnosti živého ptáka zabránit úplně, na webu za tímto účelem spustili odpočítávání. Na sociálních sítích příznivce iniciativy vyzvali, aby napsali pořadatelům kosteleckých hodů i vedení města.
Lidé mohou podepsat
výzvu nebo kontaktovat starostky a starosty jednotlivých obcí.
„Kačer má stále zůstat spoutaný v proutěném koši nebo připevněný k židli, má být vystavený křiku, hlasité hudbě, manipulaci a dalším stresujícím situacím během hodového průvodu," popsala spoluzakladatelka spolku Michaela Vincourová. Zdůraznila, že aktivisté nechtějí rušit hody ani žádné jiné tradice, jen nechtějí, aby během nich docházelo k týrání zvířat. Co se s ptákem během hodů děje?
Kačer je zpravidla pevně svázán a umístěn do tašky, aby nemohl nikam utéct. Posléze je připoután ke zdobenému košíku nebo židli, kde stráví několik hodin. Některým ptákům je během hodů podáván alkohol, běžně například slivovice nebo víno.
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Svázaný kačer následně zamíří do průvodu obcí, stresovat jej může například hluk či množství lidí. Kačera si dále účastníci předávají a tancují s ním. Nechybí hlasitá hudba a zpěv. Vyvrcholením hodů bývá také boj, při kterém se účastníci perou a přetahují o svázaného ptáka.
Kačer je posléze buď vrácen do chovu, nebo během dalšího dne usmrcen a sněden.
„V posuzované situaci odborná literatura poskytuje podklad pro závěr, že jednotlivé prvky popsaného zacházení – zejména odchyt, manipulace, restrikce, nemožnost úniku a intenzivní podněty z okolního prostředí – jsou způsobilé vyvolávat stresovou reakci a behaviorální projevy související se strachem. Jejich kumulace spolu s absencí biologicky relevantního důvodu pro vystavení zvířete takové zátěži představuje významnou skutečnost pro posouzení naplnění § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání," uvedl ředitel Ústavu ochrany zvířat a welfare Ondřej Cvejn.