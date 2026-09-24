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Moravská tradice pod palbou kritiky. Ochránci zvířat chtějí hody bez kačera

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Hlasitá hudba, průvod a svázaný kačer. I tak můžou vypadat tradiční moravské hody. Zatímco pro některé jde o milovaný dlouholetý zvyk, ochránci zvířat mluví o týrání. Vyzývají proto starosty obcí, aby tradici pozměnili a živého kačera nahradili třeba slaměnou atrapou.
Moravská tradice pod palbou kritiky. Ochránci zvířat chtějí hody bez kačera

Moravská tradice pod palbou kritiky. Ochránci zvířat chtějí hody bez kačera

Zdroj: Zvířata nejíme
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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