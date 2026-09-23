Amazfit T-Rex Dual Solar: solární energie z obou stran s cenou 16 499 KčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Amazfit T-Rex Dual Solar: solární energie z obou stran s cenou 16 499 Kč
Apple by měl v rámci EU nabídnout úpravu systému App Tracking Transparency, který aplikacím na iPhonu a...
Anthropic představil nový model Claude Opus 5.5 a tentokrát není hlavním lákadlem pouze vyšší výkon a lepší...
OpenAI a Anthropic uvedli prakticky ve stejnou dobu várku nových modelů, čímž dokazují, kdo jsou v oblasti...
První se pochlubil se svými novinkami Mediatek, který představil svůj 2nm procesor Dimensity 9600 Pro....
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