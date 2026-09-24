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Mladík obchodoval s pervitinem v Jihlavě a Stonařově. Zastavila ho kriminálka

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Až pětileté vězení hrozí čtyřiadvacetiletému muži, který lidem v Jihlavě a ve Stonařově distribuoval pervitin. Jak upřesnila policejní mluvčí Michaela Lébrová, dělo se tak přibližně od letošního jara.
Mladík obchodoval s pervitinem v Jihlavě a Stonařově. Zastavila ho kriminálka

Mladík obchodoval s pervitinem v Jihlavě a Stonařově. Zastavila ho kriminálka

Zdroj: Lenka Dvořáková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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