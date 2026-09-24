Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

České Norsko se strmými skalami se nachází 2,5 hodiny od Prahy. Známe cestu k tajným vyhlídkám

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Skály spadající kolmo k hladině, voda vklíněná mezi lesnaté srázy a ticho, které přeruší […]
České Norsko se strmými skalami se nachází 2,5 hodiny od Prahy. Známe cestu k tajným vyhlídkám

České Norsko se strmými skalami se nachází 2,5 hodiny od Prahy. Známe cestu k tajným vyhlídkám

Zdroj:
Reklama
Další články z Outdoor tipy
Meteorologové už ví, jaký bude prosinec 2026. Vánoce asi budou úplně jiné, než se čekalo kvůli 1 divnému jevu
Meteorologové už ví, jaký bude prosinec 2026. Vánoce asi budou úplně jiné, než se čekalo kvůli 1 divnému jevu
Češi našli lázně v Maďarsku, kde se koupou venku i v říjnu a vstupné stojí jako před 10 lety
Češi našli lázně v Maďarsku, kde se koupou venku i v říjnu a vstupné stojí jako před 10 lety

Když u nás v září zavřou venkovní koupaliště a od bazénů zmizí lehátka, pár hodin […]

Houbaři v Česku můžou dostat 100 000 Kč pokutu za porušení tohoto 1 pravidla. Většina ho vůbec nezná
Houbaři v Česku můžou dostat 100 000 Kč pokutu za porušení tohoto 1 pravidla. Většina ho vůbec nezná

Sezona hřibů a bedel láká do lesů statisíce lidí a většina z nich přijede […]

Na Slovensku jsou tajné termály, kde se můžete zadarmo koupat v teplé vodě. Skoro nikdo je nezná
Na Slovensku jsou tajné termály, kde se můžete zadarmo koupat v teplé vodě. Skoro nikdo je nezná

Slovenské termály mají pověst drahé zábavy. Za vstup do velkých vodních parků […]

Meteorologové už znají předpověď počasí na celou zimu. Předpověď se změnila a 1 jev podle nich bude drsný
Meteorologové už znají předpověď počasí na celou zimu. Předpověď se změnila a 1 jev podle nich bude drsný

Podzim se teprve rozjíždí, ale meteorologové už pokrývají svými modely celou nadcházející […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů Outdoor tipy

Web je zaměřený na cestování, turistiku, kempování a další outdoorové aktivity. Čtenáři zde najdou tipy na výbavu, rady pro začátečníky i pokročilé, testy vybavení a doporučení, jak si užít přírodu bezpečně a pohodlně. Nechybí ani inspirace na výlety, přehled zajímavých lokalit nebo praktické...

Všechny články tohoto autora →
Outdoor tipy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.