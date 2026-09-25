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Vyhrála Českou Miss, teď brání dceru před hejtery. Jitka Boho odmítá Rosalii nutit do šatů a dlouhých vlasů

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Bývalá Česká Miss 2010 pod společnou fotkou s dcerou vypnula komentáře a napsala jedinou větu, která shrnula všechno: „Miluju ji takovou, jaká je!“
Jitka Boho Válková

Jitka Boho Válková

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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