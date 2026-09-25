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Ani lednice, ani kuchyňská linka. Jediné místo, kde spávně skladovat banány, je jiné

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Studie výživových poradců odhaluje ideální podmínky a triky pro udržení krásně žlutého a čerstvého ovoce po delší dobu. Banány patří mezi nejoblíbenější druhy ovoce v českých domácnostech, příliš rychle ale dozrávají a tmavnou. Správné skladování zajistí, že zbytečně neskončí v koši.
Ani lednice, ani kuchyňská linka. Jediné místo, kde spávně skladovat banány, je jiné

Ani lednice, ani kuchyňská linka. Jediné místo, kde spávně skladovat banány, je jiné

Zdroj: IgorVetushko / Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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