Samsung představil novou generaci OLED displejů. Přinášejí jas až 10 000 nitů a vyšší účinnostPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Samsung představil novou generaci OLED displejů. Přinášejí jas až 10 000 nitů a vyšší účinnost
Tento týden se pochlubilo Vivo se svou novou sérií, přičemž některé modely dorazí později i do Evropy. Nyní...
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