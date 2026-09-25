Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Do Ulice se vrací oblíbená postava. Známá herečka musí výrazně posunout děj

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jak se zdá, tak téměř žádné odchody z Ulice netrvají věčně. Do nekonečného seriálu se pravidelně vrací lidé, kteří už kulisy televizního hitu zdánlivě definitivně opustili; v poslední době mezi ně patří např. Pavel Nový či Jiří Hána. Nyní se však do dění vrací herečka, která je se seriálem spojená prakticky už od jeho počátků – Aneta Krejčíková v roli Gábiny. Co ji v nových dílech Ulice čeká?
Do Ulice se vrací oblíbená postava. Známá herečka musí výrazně posunout děj

Do Ulice se vrací oblíbená postava. Známá herečka musí výrazně posunout děj

Zdroj:
Reklama
Další články z Kinobox.cz
Kinobox Daily: Michael Fassbender a Mia Wasikowska v gotickém skvostu Jana Eyrová
Kinobox Daily: Michael Fassbender a Mia Wasikowska v gotickém skvostu Jana Eyrová
Elijah Wood je zpátky jako Frodo. Filmový Hon na Gluma dává nahlédnout za svou oponu
Elijah Wood je zpátky jako Frodo. Filmový Hon na Gluma dává nahlédnout za svou oponu

Pán prstenů se příští prosinec vrátí na stříbrná plátna v novém hraném filmu s mnoha hrdiny původní...

Hororová atrakce od žánrového mistra. Slayground přináší hrůzu oživlého pouťového teroru
Hororová atrakce od žánrového mistra. Slayground přináší hrůzu oživlého pouťového teroru

Jeremy Saulnier se vymanil ze škatulky kultovního žánrového tvůrce, když na Netflix doručil vychvalovanou a...

Na hraně smrti 2 prověří váš strach z výšek. Napínavé béčko jednoduše plní své zadání
Na hraně smrti 2 prověří váš strach z výšek. Napínavé béčko jednoduše plní své zadání

Když se před lety objevil v amerických kinech a následně na VOD službách nenápadný thriller Na hraně smrti...

Což takhle otrávit mnicha? Jméno růže před 40 lety zachránilo kariéru Seana Conneryho
Což takhle otrávit mnicha? Jméno růže před 40 lety zachránilo kariéru Seana Conneryho

Smích je kořením života, ale co když vás může také otrávit? Sean Connery ve Jménu růže (The Name of the...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.