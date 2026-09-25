GLOSA: Pavel v New Yorku září, Macinka hraje druhé housle. Prezident obsadil hlavní diplomatické pódium

Petr Macinka je v New Yorku. Prezident České republiky Petr Pavel. Petr Macinka je v New Yorku. Prezident České republiky Petr Pavel. Ministr zahraničí Petr Macinka. Petr Pavel. Petr Pavel se setkal s občany. Petr Macinka je dle Bárty drzí Petr Macinka s půvabnou manželkou. Petr Pavel během projevu. Eva Pavlová varovala rodiče, aby se zamysleli nad sdílením svých dětí na sociálních sítích Lidé se prezidenta zastávají.
Do New Yorku vyrazili reprezentovat stejnou zemi, jejich role jsou výrazně odlišné. Zatímco prezident Petr Pavel (64) se pohybuje na hlavním diplomatickém pódiu, vede českou delegaci a setkává se s nejvyššími představiteli světové politiky, ministr zahraničí Petr Macinka (48) absolvuje vlastní, podstatně méně viditelný program. Po měsících napjatých vztahů navíc přišlo překvapivé uklidnění. Oba politici spolu v New Yorku posnídali.
Pavel a Macinka jsou v New Yorku
New York se tento týden proměnil v centrum světové diplomacie. Na všeobecnou rozpravu 81. zasedání Valného shromáždění OSN dorazilo téměř 130 hlav států a předsedů vlád. Česká republika má na místě dva výrazné představitele, prezidenta Petra Pavla a ministra zahraničí Petra Macinku. Prezident ve středu přednesl národní projev před Valným shromážděním a jeho bilaterální schůzky mají pomoci české kandidatuře na nestálé členství v Radě bezpečnosti OSN pro roky 2032 a 2033.
Výrazně rozdílné role
Pavel se zároveň jako hlava státu pohybuje mezi prezidenty a dalšími nejvyššími představiteli zemí, zatímco Macinkovým protějškem jsou ministři zahraničí. V newyorských kulisách je ale tento protokolární rozdíl vidět možná ještě výrazněji než obvykle. Pavel už jednal s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem. Setkal se také se slovenským prezidentem Peterem Pellegrinim. Během čekání na další bilaterální jednání hovořil také s předsedou Evropské rady Antóniem Costou. V úterý pak nechyběl na programu Valného shromáždění a večer se účastnil recepce pro státníky pořádané americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Macinkovi naopak ministerstvo zahraničí naplánovalo téměř dvě desítky bilaterálních schůzek, především s jeho ministerskými protějšky z Afriky, Blízkého východu a Latinské Ameriky. Účastní se také jednání ministrů EU se zeměmi Latinské Ameriky a Karibiku, zasedání Komise OSN pro budování míru nebo akcí věnovaných Ukrajině. Jeho program se tedy odehrává o diplomatické patro níže, mezi ministry, nikoli mezi hlavami států. A právě proto Macinka vedle Pavla v New Yorku působí, jako by hrál druhé housle.
Jeden do speciálu, druhý na linku
Symbolický rozdíl byl patrný už při cestě přes Atlantik. Pavel zamířil do Spojených států armádním speciálem spolu s částí delegace, jejíž součástí byli také lidé z ministerstva zahraničí. Macinka naopak zvolil běžný linkový let. Na první pohled by se nabízelo hledat za oddělenou cestou pokračování jejich předchozích sporů. Sám Pavel to ale odmítl.
"Pan ministr letěl linkou, protože měl jiný program, a kdyby letěl s námi, tak by to nestíhal. A běžná koordinace probíhá,“ vysvětlil pro Novinky.cz prezident. Stejně svou cestu zdůvodnil také Macinka.
Ještě zajímavější než rozdílné programy je ale změna tónu mezi oběma politiky. Vztahy Hradu a šéfa diplomacie byly v posledních měsících výrazně napjaté, mimo jiné kvůli nejmenování Filipa Turka ministrem a následným sporům kolem zahraniční reprezentace Česka. V New Yorku však ostrá rétorika alespoň na chvíli ustoupila. Už před odletem Pavel ocenil ministerstvo zahraničí za spolupráci při přípravě americké cesty. Zdůraznil, že úspěšná česká zahraniční politika musí být koordinovaná a její představitelé by měli táhnout za jeden provaz.
A nezůstalo pouze u diplomatických slov z Prahy. Pavel s Macinkou se v úterý ráno v New Yorku potkali u snídaně.
"Potkali jsme se krátce u snídaně a bavili jsme se o OSN," uvedl Macinka, který jejich rozhovor označil za konstruktivní. Pavel setkání potvrdil také. Později oba seděli při zahájení všeobecné rozpravy OSN vedle sebe. Prezident zároveň odmítl představu, že by se s ministrem v New Yorku záměrně míjeli. Rozdílné schůzky jsou podle něj jednoduše důsledkem rozdílných funkcí. New York ukázal, kdo stojí v první řadě
Pobyt v USA tak nabízí zajímavý obrázek české zahraniční reprezentace. Macinka je v nejviditelnějších okamžicích české účasti v New Yorku tím, kdo stojí spíše stranou hlavních reflektorů. Pavel naopak vede národní delegaci, jedná na úrovni hlav států a vrcholných představitelů mezinárodních institucí, účastní se akcí pro světové lídry a pronesl český národní projev. V diplomatickém týdnu, kde protokol rozhoduje téměř o každém detailu, je tak tentokrát jasně vidět rozdíl mezi prezidentem a ministrem zahraničí. Avšak po měsících domácích sporů je možná největším překvapením celé cesty něco mnohem obyčejnějšího, že si oba Petrové dokázali sednout k jednomu stolu, posnídat a normálně se spolu bavit.
Zdroj: Aplausin.cz/Novinky.cz