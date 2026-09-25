Pozor na nový přivaděč u Krumlova. Po změně značení tam přibylo nehodPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pozor na nový přivaděč u Krumlova. Po změně značení tam přibylo nehod
Vltavu v úseku z Vyššího Brodu do Českých Budějovic letos splulo více lodí než o rok dříve. I přes suché...
Listopadovou srážku vlaků u Zlivi na Českobudějovicku zavinil podle zjištění Drážní inspekce strojvedoucí...
Historik Jan Schinko v dalším díle Drbny historičky připomíná podobu Vídeňské ulice před více než sto lety....
Pokuta za špatně zaparkovaný lístek nebo za zaparkování z lenosti. Po Českých Budějovicích se objevují...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
- Naděje pro Jihočeské divadlo? Kraj chce koupit Metropol, jednání jsou na dobré cestě
- Vltavu z Vyššího Brodu do Českých Budějovic letos splulo více lodí než loni
- Inspekce uzavřela vyšetřování vlakové nehody u Zlivi, zavinil ji strojvedoucí
- Vídeňská ulice bývala klidná. Pak přišly tramvaje, auta a plán na zbourání domů