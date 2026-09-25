Nanukové řezy s ořechovým těstem a čokoládovou polevou: Hlavně nechte krém pořádně ztuhnout

Nanukové řezy na stole působí skoro svátečně, i když v nich není nic okázalého: dobré ořechové těsto, vařený krém ze solamylu a másla a navrch tenká čokoládová poleva. Ta jim dává známý retro vzhled. Nejlepší bývají, aspoň podle mojí zkušenosti, až druhý den po odležení v chladu.
U nás doma se tyhle řezy vždycky braly trochu jako
. Ne proto, že by byly složité. Spíš vypadají hezky upraveně a z jednoho plechu se dá nakrájet dost kousků na návštěvu i na druhý den ke kávě. sváteční pečení Korpus zůstává vláčný, ořechy mu dají jasnější chuť a krém je jemný, přestože v něm není žádná zvláštní ani drahá surovina.
Můj tip zní: Nejvíc se vyplatí nepospíchat s polevou. Když krém na korpusu napřed pořádně zpevní, čokoláda se roztírá klidněji a hotové řezy se při krájení tolik nemačkají. Recept na domácí a lahodné nanukové řezy
Počet porcí: 16 až 20 kousků Ingredience pro přípravu Z čeho udělat korpus 6 ks vajec 150 g krupicového cukru 60 g polohrubé mouky 150 g mletých vlašských ořechů 1/2 lžičky prášku do pečiva Co na krém 375 ml mléka 3 lžíce solamylu 200 g másla 200 g moučkového cukru Na polevu 80 g másla 100 g čokolády na vaření Postup přípravy poctivých nanukových řezů
1. Troubu předehřejte na
180 °C. Menší plech vyložte pečicím papírem, případně ho lehce vymažte a vysypte, jestli jste na tenhle způsob zvyklí.
2. Vejce rozdělte na
žloutky a bílky. Z bílků vyšlehejte pevný sníh. Korpus díky němu nebude těžký, i když je v něm poměrně dost ořechů.
3. Žloutky vyšlehejte s
cukrem do světlejší pěny. Pak přidejte mleté vlašské ořechy, polohrubou mouku a prášek do pečiva.
4. Nakonec po částech opatrně vmíchejte
sníh z bílků. Těsto už nemíchejte dlouho, jinak spadne a korpus nebude tak nadýchaný.
5. Těsto rozetřete na připravený plech a pečte asi
18 až 22 minut. Hotový korpus má být na povrchu lehce zlatý a při dotyku pružný. Po vytažení ho nechte úplně vychladnout. Mezitím připravte krémový základ
Nanukové řezy po staru: Kakaový korpus, krémová vrstva a navrch čokoládová poleva
6. V části
mléka důkladně rozmíchejte solamyl, aby v něm nezůstaly hrudky. Přelijte do rendlíku se zbylým mlékem a za stálého míchání uvařte hustou kaši.
7. Uvařený základ odstavte a nechte vychladnout. Sem tam ho promíchejte. Pokud chcete mít klid, přitiskněte na povrch fólii, aby se nevytvořil škraloup.
8. Změklé
máslo vyšlehejte s moučkovým cukrem do hladkého krému. Potom po lžících zašlehávejte vychladlou škrobovou kaši, až vznikne jemný spojený krém.
9. Hotový
krém rozetřete na vychladlý korpus co nejrovnoměrněji. Plech dejte aspoň na 20 až 30 minut do chladu, aby krém zpevnil.
10. Ve vodní lázni, případně velmi opatrně přímo v rendlíku, rozpusťte
máslo a čokoládu na vaření. Míchejte jen dohladka, čokoládu není potřeba zbytečně přehřívat.
11. Čokoládovou
polevu nalijte na ztuhlý krém a rychle ji rozetřete stěrkou nebo delším nožem. Řezy pak nechte dobře vychladit, ideálně nejméně 2 hodiny, aby šly krájet čistě. Foto: Cooky.cz, Před krájením řezy nechte aspoň `2 hodiny v chladu.
12. Podávejte vychlazené, nakrájené na menší kousky. V lednici vydrží bez potíží do druhého dne i déle, jen je před servírováním nenechávejte dlouho stát v teple.
Ještě pár rad na závěr k nanukovým řezům
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková