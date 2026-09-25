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Nanukové řezy s ořechovým těstem a čokoládovou polevou: Hlavně nechte krém pořádně ztuhnout

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Vypadají slavnostně, ale doma je dělám hlavně ve chvíli, kdy chci jeden poctivý moučník na celý plech a nechci nic složitě vrstvit. Nanukové řezy mají skvělou kombinaci ořechového těsta, vařeného krému ze solamylu a másla a tenké čokoládové polevy, která jim dává jejich typický retro vzhled.
Obrázek k receptu s názvem Když je vedro, dělám nanukové řezy, které chutnají jako léto na plechu

Obrázek k receptu s názvem Když je vedro, dělám nanukové řezy, které chutnají jako léto na plechu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Když je vedro, dělám nanukové řezy, které chutnají jako léto na plechu
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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