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Vyrovnal, při oslavě vytáhl rohový praporek a nechal se vyloučit. Jeho tým pak v deseti prohrál

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Sayed Abu Farchi dal proti Rakousku gól na 1:1. O několik sekund později už odcházel ze hřiště. Izraelský útočník při oslavě vytáhl rohový praporek, klekl si a použil ho při gestu připomínajícím střelbu. Protože už jednu žlutou kartu měl, přišla druhá. Rakousko pak v závěru dalo dva góly.
Vyrovnal, při oslavě vytáhl rohový praporek a nechal se vyloučit. Jeho tým pak v deseti prohrál

Vyrovnal, při oslavě vytáhl rohový praporek a nechal se vyloučit. Jeho tým pak v deseti prohrál

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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