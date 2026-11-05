Jiří Kajínek se vrátí před soud. Po letech chce znovu otevřít případ dvojnásobné vraždy

Kajínek slibuje předložit nové důkazy. O žádosti Jiřího Kajínka o obnovu procesu informoval Plzeňský deník. „Mohu potvrdit, že podal návrh na obnovu řízení, ve kterém má nějaké důkazní návrhy,“ řekla Deníku bez dalších podrobností soudkyně Krajského soudu v Plzni Lucie Bočková. Příští rok v lednu by se mělo uskutečnit veřejné zasedání, na kterém se rozhodne, zda se případ opět vrátí před soud.
Kajínek byl z vězení propuštěn na základě milosti, kterou mu udělil tehdejší prezident Miloš Zeman. V roce 2024 mu vypršela sedmiletá podmínka, kterou měl po propuštění z vězení. Stihl se oženit, aktuálně se prezentuje na sociálních sítích, natáčí videa ze svého života, jezdí po besedách, bojuje v kleci a užívá si života celebrity.
Doživotní trest uložil soud Kajínkovi za to, že v roce 1993 zastřelil v serpentinách pod plzeňskou věznicí Bory místního podnikatele Štefana Jandu a jeho osobního strážce Juliána Pokoše. Druhý bodyguard, Vojtěch Pokoš, útok přežil s vážným zraněním a stal se korunním svědkem obžaloby, který Kajínka před soudem označil za střelce. Sám odsouzený Kajínek se k činu nikdy nepřiznal. Opakovaně žádal o obnovu řízení a poukazoval přitom na řadu nesrovnalostí a údajných nezákonností při vyšetřování své kauzy.
Až do roku 2000 byl Jiří Kajínek celkem běžným vězněm, který si odpykával trest za dvojnásobnou vraždu. Všechno se ale změnilo poté, co se mu 29. října 2000 podařilo za velmi dramatických okolností uprchnout z nejlépe střežené tuzemské věznice v pevnosti Mírov. Uprchlíka zadržela 8. prosince zásahová jednotka v bytě manželky pětinásobného vraha Ludvíka Černého, kde se déle než měsíc ukrýval. Po neméně dramatickém zadržení se stal Kajínek doslova celebritou. A jak už bylo zmíněno, celebritou zůstal i po svém propuštění na svobodu.
Kdo je Jiří Kajínek?
Jiří Kajínek se narodil 11. ledna 1961 v Prachovicích na Chrudimsku. V době, kdy se učil opravářem zemědělských strojů, začal hrát karty o peníze. Střety se zákonem měl Kajínek kvůli majetkové trestné činnosti už od roku 1974. Jako nezletilý se zúčastnil vykrádání bytů, ve vězení se ocitl poprvé v roce 1982 za krádeže v rekreačních chatách. O tři roky později stanul před soudem znovu – kromě bytových krádeží měl na svědomí nedovolené ozbrojování a útok na veřejného činitele.
Nepodmíněný trest si Kajínek znovu vyslechl v roce 1985, a to za bytové krádeže, nedovolené ozbrojování a útok na veřejného činitele, protože při zatýkání zranil tři policisty. V únoru roku 1990 byl propuštěn, když mu soud prominul zbytek trestu. O rok později se ocitl ve vězení znovu, tentokrát za ozbrojenou loupež, při níž policistům ukradl vůz. Jako recidivistovi mu soud vyměřil 11 let. Za vzorné chování mu byl v lednu 1993 na tři dny přerušen trest. Do věznice se ale už nevrátil a v roce 1993 spáchal dvě vraždy.
Ačkoliv se v médiích několikrát objevily informace o nových důkazech údajně zpochybňujících Kajínkovu vinu, byl verdikt plzeňského krajského soudu v odvolacím řízení opakovaně potvrzen. Mimo jiné Nejvyšší soud v roce 2001 odmítl stížnost tehdejšího ministra spravedlnosti Pavla Rychetského pro porušení zákona. Bez úspěchu skončila i ústavní stížnost jeho nástupce Jaroslava Bureše. Naposledy odmítl v srpnu 2016 Ústavní soud Kajínkovu stížnost, kterou se domáhal obnovy řízení.
Trestance proslavily útěky z vězení
Kajínek, který několikrát utekl nebo se pokusil utéct z vězení, byl umístěn do přísně střežené věznice Mírov na Šumpersku. Tam 29. října 2000 přeřezal zřejmě diamantovou strunou mříže své cely a po svázaných prostěradlech se spustil za zdi káznice. Zastavit ho nedokázala ani střelba ostrahy. S útěkem mu pomáhal další doživotně odsouzený vězeň Martin Vlasák. Policie ihned vyhlásila celostátní pátrání, Kajínka hledaly tisíce policistů po celé ČR.
Uprchlého vězně nakonec zadržel 8. prosince 2000 v bytě na pražském sídlišti Velká Ohrada Útvar rychlého nasazení. Kajínek byl sice ozbrojen, ale zásah se odehrál tak rychle, že zbraně nestihl použít. Příslušníci komanda se spustili na lanech ze střechy domu k oknům bytu v pátém patře. Okna rozbili, vhodili do bytu rozbušky a uprchlíka zneškodnili. Ve svém bytě Kajínka ukrývala manželka jednoho z jeho mírovských spoluvězňů, orlického vraha Ludvíka Černého.
Manželka dalšího z odsouzených v případu orlických vražd, Daniela Chodounská, bydlící ve stejném domě, se během akce policie pokusila přeřezat lano, na němž se spouštěl jeden z policistů. Kajínek později řekl, že útěkem chtěl dosáhnout obnovení procesu. Díky značnému mediálnímu zájmu se objevily nové svědecké výpovědi. Útěk, který vyvolával romantické představy, mu zajistil i početný zástup příznivců. V roce 2010 měl premiéru film natočený na motivy jeho příběhu.
Kajínek se z vězení pokoušel dostat nejen útěkem či snahou o obnovu řízení, ale také cestou prezidentské milosti. Václav Havel ani Václav Klaus mu ji ale neudělili. Se svou žádostí uspěl až u tehdejší hlavy státu. Miloš Zeman mu v květnu 2017 udělil milost formou podmíněného prominutí zbytku trestu. Ještě v roce 2013 Zeman tvrdil, že podporuje obnovu procesu, nikoli amnestii. Později ale uvedl, že Kajínek je podle něj ve vězení dlouho a existují důvodné pochybnosti o jeho skutečné vině.