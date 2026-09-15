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Nedožité 90. narozeniny Václava Havla připomíná projekt plzeňských studentů

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Texty a myšlenky dramatika a disidenta Václava Havla ve fotce, malbě i nových médiích zpracovali studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni (FDU ZČU). Nezažili komunistický režim ani jeho prezidentskou éru. Projekt Havel 26 tak nabízí desítky různých interpretací, jak dnešní mladí lidé vnímají odkaz prvního prezidenta ČR.
Nedožité 90. narozeniny Václava Havla připomíná projekt plzeňských studentů

Nedožité 90. narozeniny Václava Havla připomíná projekt plzeňských studentů

Zdroj: Se svolením Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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