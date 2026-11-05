Sutiny ze zřícené garáže zavalily jednu osobu. Hasiči ji složitě vyprošťovali

Sutiny ze zřícené garáže zavalily jednu osobu. Hasiči ji složitě vyprošťovaliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sutiny ze zřícené garáže zavalily jednu osobu. Hasiči ji složitě vyprošťovaliZdroj: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Článek byl publikován 05.11.2026 10:08
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