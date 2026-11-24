Zrod AI v nástupci Sociální sítě. Artificial ukazuje počátky kontroverzního fenoménu
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Zrod AI v nástupci Sociální sítě. Artificial ukazuje počátky kontroverzního fenoménu
Článek byl publikován 24.11.2026 08:05
Amazon má v plném vlastnictví Jamese Bonda a na svou platformu Prime Video občas posílá velmi ambiciózní...
Diváci dnes znají Djanga především díky postmoderní verzi Quentina Tarantina z roku 2012. Také v ní se ale...
Školní šikana je jednou z věcí, u níž bychom si zoufale přáli, aby zmizela, ale bohužel se toho nejspíš...
Co nám přinesla sledovanost minulého týdne? Zatímco StarDance si vybralo jeden ze svých slabších večerů,...
Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...Všechny články tohoto autora →