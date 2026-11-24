Základní mzdy by se v roce 2027 mohly v komerčním sektoru zvýšit v průměru o 4,3 procenta, zatímco ve veřejné sféře dosahuje plánovaný růst 6,5 procenta. Vyplývá to z říjnového průzkumu mezi 832 zaměstnavateli, který mapoval jejich očekávání pro nadcházející rok. Uvedené hodnoty se ovšem vztahují pouze k organizacím, které již mají připravené konkrétní mzdové rozpočty.
V soukromém sektoru je zatím dokončilo 57 procent firem, ve veřejně vymezené skupině pouze 26 procent organizací. Výsledky tak představují první představu o možném vývoji, nikoliv záruku, že se všem zaměstnancům mzdy zvýší právě o uvedená procenta. O konečné podobě odměňování budou zaměstnavatelé v řadě případů teprve rozhodovat.
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Nejvíce si mohou polepšit zaměstnanci ve službách
Rozdíly v plánovaném přidávání jsou patrné také mezi jednotlivými odvětvími. V soukromém sektoru očekávají nejvyšší růst zaměstnavatelé z oblasti profesních a podnikových služeb, kde průměrné navýšení dosahuje 5,2 procenta. Těsně za nimi následují velkoobchod a maloobchod s 5,1 procenta. Zpracovatelský průmysl počítá s růstem o 4,1 procenta, zatímco v bankovnictví, pojišťovnictví, financích a nemovitostech dosahují plány 3,9 procenta.
Ve veřejném sektoru jsou nejvyšší očekávání ve veřejné správě a vzdělávání, kde zaměstnavatelé s hotovými rozpočty počítají v průměru se 7,7 procenta. Ve zdravotnictví, sociální péči a dalších sledovaných službách se plánované navýšení pohybuje kolem šesti procent.
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Pro představu může zaměstnanci s hrubou měsíční mzdou 40 000 korun přidání o 4,3 procenta znamenat dalších 1 720 korun měsíčně před zdaněním. Jeho hrubá mzda by tak vzrostla na 41 720 korun. Pokud by stejný zaměstnanec získal navýšení o 6,5 procenta, polepšil by si o 2 600 korun a dosáhl by na 42 600 korun.
Jde však pouze o modelový propočet, protože skutečné přidání závisí na konkrétním zaměstnavateli, pracovní pozici a individuálním odměňování. Důležité také je, že průzkum sleduje růst základních mezd, nikoliv automaticky všech příplatků, odměn a dalších složek výdělku. Zvýšení základní mzdy proto nemusí znamenat totožný procentní růst celkové výplaty.
Vyšší mzdy částečně pohltí zdražování
Přestože plánované zvýšení mezd může na první pohled působit příznivě, rozhodující bude také vývoj spotřebitelských cen. Podzimní ekonomická prognóza počítá pro rok 2027 s průměrnou inflací 3,2 procenta. Listopadový výhled zároveň předpokládá zrychlení růstu české ekonomiky na 2,5 procenta.
Pokud by se inflace skutečně pohybovala kolem uvedené hodnoty, čtyřprocentní zvýšení mzdy by zaměstnancům přineslo pouze mírné zlepšení kupní síly. Při růstu základní mzdy o 4,3 procenta by její reálná hodnota vzrostla přibližně o jedno procento, pokud by se naplnila uvedená prognóza inflace. Domácnosti tak mohou pocítit výrazně menší finanční úlevu, než jakou naznačuje samotné procento přidání.
Minimální mzda se zvýší o 2 500 korun
Na rozdíl od dobrovolného přidávání ve firmách je již stanovena nová výše minimální mzdy. Od 1. ledna 2027 vzroste ze současných 22 400 korun na 24 900 korun hrubého měsíčně.
Zaměstnanci odměňovaní minimální mzdou si tak při plném úvazku polepší o 2 500 korun, což odpovídá zvýšení přibližně o 11,2 procenta. Nová minimální hodinová mzda při čtyřicetihodinové pracovní době bude činit 148,30 koruny. Změna se může promítnout také do mzdového nastavení firem, které zaměstnávají větší počet pracovníků s nízkými příjmy. Vyšší minimální mzda však sama o sobě nezaručuje stejné procentní přidání lidem, kteří již pobírají více než zákonné minimum.
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Firmy chtějí zaměstnance udržet, propouštění ustupuje
Změny se nebudou týkat pouze výdělků, ale také pracovních míst. Více než polovina soukromých firem plánuje v roce 2027 zachovat současný počet zaměstnanců a dalších 28 procent uvažuje o rozšíření pracovních týmů. Snižování počtu pracovníků předpokládá 16 procent společností, což je méně než při jejich dřívějším výhledu na rok 2026. Překážkou při přijímání nových lidí zůstává především nedostatek vhodných uchazečů, chybějící kvalifikace a vysoká mzdová očekávání.
Největší zájem mají firmy o pracovníky do výroby a technických profesí, zatímco ve veřejných službách jsou nejžádanější zdravotnické a pečovatelské profese. Významnou změnu pracovních podmínek zatím zaměstnavatelé nechystají ani v oblasti práce z domova, jejíž současná pravidla chce zachovat naprostá většina oslovených organizací.
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Nová pravidla mohou změnit jednání o výplatách
Další změny se připravují v oblasti transparentního odměňování zaměstnanců. Vládní návrh počítá s tím, že uchazeči o práci budou muset před vznikem pracovního vztahu získat informace o minimální nabízené odměně a dalších plněních. Zaměstnavatelé by se zároveň neměli uchazečů dotazovat na jejich předchozí výdělky a zaměstnanci by měli získat širší přístup k informacím o odměňování srovnatelné práce.
Konkrétní povinnosti však závisejí na dokončení legislativního procesu a nelze je zatím všechny považovat za účinná pravidla. Na připravované změny má podle průzkumu plně nastavené interní postupy pouze devět procent soukromých firem a jedenáct procent organizací veřejné sféry. Výsledky současně ukazují, že značná část zaměstnavatelů se na nové požadavky teprve připravuje, což může ovlivnit i jejich rozhodování o mzdových rozpočtech pro rok 2027.
ceskenoviny.cz, mf.gov.cz, Mediakom