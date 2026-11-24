Šumava se probudila do mrazivého rána, teplota klesla pod minus 17 stupňů
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Šumava se probudila do mrazivého rána, teplota klesla pod minus 17 stupňůZdroj: Vladislav Hosnedl (Meteostanice Chotěšov)
Článek byl publikován 24.11.2026 08:05
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