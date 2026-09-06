Chyba v aplikaci WhatsApp pro Android umožňuje přístup k fotografiím přes uzamčený telefonPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Chyba v aplikaci WhatsApp pro Android umožňuje přístup k fotografiím přes uzamčený telefon
Značka RugOne debutovala v loňském roce na veletrhu IFA v Berlíně a ani letošní rok nezůstal bez...
Google mění limity používání v Gemini Notebook. Jedná se o velmi užitečnou aplikaci, která na základě...
Poco je sice jen subznačkou Xiaomi, ale rozhodně nehraje druhé housle. Sice se mnohdy mobily Poco dají...
Na právě probíhajícím veletrhu IFA v Berlíně ukázalo Xiaomi jejich nový ohebný telefon. Ten se bude...
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