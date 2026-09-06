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Chyba v aplikaci WhatsApp pro Android umožňuje přístup k fotografiím přes uzamčený telefon

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WhatsApp pro Android dle zjištění umožňuje přístup k fotografiím uloženým ve fotogalerii v telefonu i přesto, že je telefon uzamčený. Na chybu upozornil uživatel na...
Chyba v aplikaci WhatsApp pro Android umožňuje přístup k fotografiím přes uzamčený telefon

Chyba v aplikaci WhatsApp pro Android umožňuje přístup k fotografiím přes uzamčený telefon

Zdroj: Dotekamanie.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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