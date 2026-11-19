Dobročinnost patří k náměstí Svobody už od roku 1924. Také letos bude pod vánočním stromem stát pokladnička Českého červeného kříže, jejíž výtěžek podpoří dětské domovy, handicapované děti a nově i seniorské programy. Největší objem peněz ale tradičně přináší projekt Daruj kelímek – stačí po dopití nápoje odevzdat kelímek v označeném stánku a padesátikorunová záloha zamíří na vybranou neziskovku. Loni takto návštěvníci trhů přispěli mezi osmnáct organizací přes 5,2 milionu korun.
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Padesátikorunu za vánoční kelímek mohou Brňané opět věnovat na dobrou věc Rolnička s trendem „six-seven“ a vzkaz na Dračím vejci
Už třetím rokem je na Svoboďáku k dostání také charitativní rolnička ze stánku Ateliéru Zvonkaře a Hrnčířky. Letos nese název Rolnička67.
„Název odkazuje na trend six-seven, který je mezi dětmi hitem, i když nikdo pořádně neví, co znamená. Brněnské Vánoce mu dávají smysl: z každé prodané rolničky půjde až 67 korun na dobrou věc, rovným dílem čtyřem organizacím,“ uvedl výrobce rolniček Jan Šeda.
Výtěžek podpoří Dětský domov Dagmar, dětský hospic Dům pro Jůlii, Nadační fond Emil a Oblastní charitu Brno. Novinkou jsou pamětní mince s číslem 67, které si lidé mohou u stánku sami vyrazit.
Koupě rolničky navíc přináší netradiční zážitek. V úterý a ve čtvrtek mezi 18. a 20. hodinou si mohou její majitelé nechat na nedalekém světelném Dračím vejci rozsvítit vlastní vzkaz o délce až třinácti znaků.
Pomáhat se bude i na Dominikánském náměstí, kde u Halouzkova betléma stojí kasička Oblastní charity Brno a na malých stromcích visí dřevěné ozdoby s QR kódy na podporu ohrožených zvířat v Zoo Brno. Ve středu 2. prosince od 17 hodin pak náměstí Svobody ztichne během akce Tichý den – Pomáháme si. Namísto velkých koncertů si lidé vyzkouší život s různými hendikepy a zjistí, jak lidem se znevýhodněním správně pomáhat.
Orloj na stůl i atlas brněnských strašidel
Kdo hledá pod stromeček něco s lokálním přesahem, může zamířit do infocentra na Zámečnické nebo na e-shop Dárky z Brna. V nabídce je porcelán, svíčky, ponožky nebo sladkosti s letošním vizuálem od brněnské ilustrátorky a tatérky
Natálie Březinové s přezdívkou Nat Sleepwalker.
Mezi největší novinky patří solnička a pepřenka v podobě brněnského orloje, vyšívací sady s drakem ve svetru, saténový šátek s motivy funkcionalismu nebo svíčka a difuzér s vlastní vůní Brněnských Vánoc.
„Jde o zboží, které není běžně k dostání jinde a reaguje na brněnské reálie, památky či symboly často s nadhledem a důvtipem,“ popsala Petra Motesicky, vedoucí divize marketingu a cestovního ruchu TIC BRNO.
Značnou pozornost poutá i čerstvě vydaná kniha Velký atlas brněnských pověstí a strašidel.
„Je to rozhodně originál, který by neměl chybět v žádné brněnské knihovničce,“ dodala Motesicky. Publikace shromažďuje přes 160 příběhů z centra i okrajových částí města, které do současného jazyka převyprávěli spisovatelé Stanislav Biler, Kateřina Tučková a historik Michal Konečný.