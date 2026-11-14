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Webbův teleskop objevil led, který může být starší než samotná hvězda. Vědci mají vysvětlení

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Teleskop Jamese Webba objevil u mladé hvězdy Beta Pictoris vodní led, který mohl vzniknout ještě před jejím zrozením. Jeho neobvyklá struktura a chemické složení naznačují, že základní stavební materiál planet může přežívat miliony let.
Webbův teleskop objevil led, který může být starší než samotná hvězda. Vědci mají vysvětlení

Webbův teleskop objevil led, který může být starší než samotná hvězda. Vědci mají vysvětlení

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.11.2026 13:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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