Slevy na hypotéky táhnou. Energetický štítek už má přes třetinu nových úvěrů
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Slevy na hypotéky táhnou. Energetický štítek už má přes třetinu nových úvěrůZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 24.11.2026 15:17
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