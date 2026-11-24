Domácí porážka 1:3 se Slovanem Liberec v 15. kole rozhodla. Vedení Sparty svolalo mimořádné zasedání představenstva a v pondělí 23. listopadu skončil Brian Priske. Spolu s ním odešel i sportovní ředitel Tomáš Rosický a výběr nového trenéra převzal jeho nástupce Tomáš Sivok. Ten slíbil, že nového kouče představí „v nejbližších hodinách“. Podle informací inFotbal.cz přitom míří za hranice a jedná s trenérem ze zahraničí, jehož jméno zatím zůstává pod pokličkou.
Redakce SportyŽivě.cz požádala tiskové oddělení Sparty o oficiální potvrzení této varianty, ale zatím se odpovědi nedočkala. Letenští tak po zkušenosti s Priskem neopouští cestu, po které jdou od léta 2022. Je tu ale problém, který žádné jméno nevyřeší: ve čtvrtek 26. listopadu na Letnou přijede AZ Alkmaar.
Konec dvou mužů během jednoho dne
Oficiální zdůvodnění na webu klubu je strohé a tvrdé. Sparta v oznámení o
konci Briana Priskeho uvádí, že tým po 15 kolech ztrácí na vedoucí Slavii 13 bodů a pět soutěžních zápasů v řadě nevyhrál. František Čupr z vedení klubu dodal, že se proti Liberci k dlouhodobé výsledkové krizi přidal i neuspokojivý herní projev.
Za čísly je ještě širší obraz. Sparta je v lize čtvrtá, v domácím poháru už skončila a komplikace jí hrozí i v Evropské lize. Bývalý sparťanský záložník Pavel Horváth označil trenérskou změnu za logickou, protože výkony podle něj opakovaně nebyly dobré.
Pro Priskeho je to hořký konec. V prvním angažmá přivedl Spartu ke dvěma ligovým titulům a k zisku double, druhé skončilo sérií bez výhry a pískotem po Liberci. S Dánem navíc odešli asistenti Diarmuid O’Carroll a Lukas Babalola. Lavička A-týmu tak zůstala prakticky prázdná. Plynulé převzetí někým z realizačního týmu není možné.
Souběžný odchod Rosického je pro klub stejně podstatný jako konec trenéra. Sivok v
klubovém vyjádření jako prioritu označil právě představení nového kouče. Vedle toho má připravit zimní přestupové období a vyhodnotit kádr. Výkony ve zbytku podzimu podle něj rozhodnou o budoucnosti jednotlivých hráčů. Zahraniční linie trvá od roku 2022
Sázka na cizince není ve Spartě rozmar, ale systém. V létě 2022 přišel Priske jako nový projekt, po jeho odchodu v roce 2024 klub zvolil kontinuitu v podobě dalšího Dána Larse Friise. Krátká epizoda Luboše Loučky byla spíš výjimkou. V roce 2025 se pak Priske vrátil jako známé a ověřené jméno.
Kádr i herní model posledních let vznikaly v mezinárodním prostředí. Šatna mluví několika jazyky a hráči jsou zvyklí na zahraniční styl vedení. Podle nás je to hlavní důvod, proč Sivok znovu míří ven: český trenér bez zkušenosti s takovou kabinou by do ní vstupoval s handicapem. Bývalý sparťanský kouč Zdeněk Ščasný pro iROZHLAS řekl, že znovu čeká cizince. Zároveň upozornil, že problém není jen na lavičce, ale i ve složení kádru.
Koho konkrétně Sivok domlouvá, zatím nikdo veřejně nepotvrdil. Podle informací inFotbal.cz jde o kouče ze zahraničí, jehož jméno vedení pečlivě tají. V otevřených médiích se mezitím objevila další zahraniční jména:
Robert Klauss: německý trenér spojovaný s Dunajskou Stredou; podle serveru Ruik tato varianta nevyšla. Karel Geraerts: Belgičan, v době spekulací volný po angažmá v Remeši; i u něj Ruik uvádí, že cesta skončila neúspěchem. Bo Henriksen: další jméno, které se objevilo v mediálním éteru, bez potvrzení jakéhokoli kontaktu.
Mlčení klubu dává smysl. Pokud jde o trenéra pod smlouvou, zveřejněné jméno by zvedlo cenu a pokazilo vztahy s jeho současným zaměstnavatelem. U volného kouče by zase vyvolalo tlak fanoušků dřív, než se dotáhnou podmínky. Spekulace mezitím vznikají a padají rychleji, než je Sparta stíhá komentovat.
Guľa: volný, úspěšný, ale ne exkluzivní
Nejviditelnějším favoritem zůstává Adrián Guľa. Sázkové kanceláře ho podle Sport.cz vidí jako jasnou jedničku a iSport ho po konci Priskeho označil za výrazného favorita. Pro Sivoka je slovenský kouč z pohledu Sparty vlastně také „zahraniční“ varianta, jen s výhodou znalosti české ligy z působení v Plzni.
Jeho dostupnost je čerstvá. Riga FC
oznámil konec spolupráce dohodou 22. listopadu, tedy den předtím, než Sparta odvolala Priskeho. Bilance z Lotyšska je výrazná:
Guľa v Riga FC Soutěžní zápasy 96 Výhry / remízy / prohry 65 / 21 / 10 Lotyšský titul 2025 Evropa postup do ligové fáze Konferenční ligy
Se Spartou byl podle Sport.cz v kontaktu už v minulosti. Má to ale háček: Guľa nikomu nepatří. V rozhovoru pro slovenskou STVR přiznal nabídku z nejvyšší české ligy, o klubu ovšem mlčel. Zájem o něj projevil také slovenský klub, špičkový švédský celek a oslovil ho i lotyšský svaz. Sám dodal, že by po konci v Rize rád nabral síly.
Podle zákulisních informací se jednání se Sivokem zadrhla na podmínkách spolupráce, veřejně to ale nikdo nepotvrdil. Logiku by to mělo: trenér s několika nabídkami a deklarovanou potřebou odpočinku nemusí kývnout na angažmá, kde první zápas přijde za tři dny a pod obrovským tlakem. I proto podle nás Sivok drží v záloze zahraniční variantu.
Čeští trenéři mimo hru, na lavičku míří lidé z akademie
Domácí jména se v debatě objevila také. Server Ruik zmiňoval Aleše Majera z Mladé Boleslavi jako zajímavého, ale rizikového kandidáta, mimo jiné kvůli práci s převážně zahraniční kabinou. Některá média přidala Zdenka Frťalu z Teplic. Podle informací inFotbal.cz jsou ale čeští kandidáti mimo hru. Sparta to veřejně nepotvrdila.
U Martina Hyského je situace jednoznačnější. Jeho agent Daniel Smejkal řekl pro Sport.cz: „Se mnou ani s Martinem nikdo ze Sparty nemluvil.“
Kdo tedy povede tým ve čtvrtek? Podle informací inFotbal.cz by mohla Spartu proti Alkmaaru dočasně vést dvojice Lukáš Bláža a Miroslav Droppa. Oficiální nominace realizačního týmu zatím venku není. Ověřit se dá jen to, že oba ve sparťanské struktuře působí: Bláža jako asistent rezervy, Droppa jako hlavní trenér týmu do 17 let. Pro evropský zápas o body by to bylo nouzové, ale pochopitelné řešení.
Co se dá stihnout do čtvrtka
K úterku 24. listopadu dopoledne Sparta podle Sport.cz i iROZHLASu nového trenéra stále neoznámila. Sivokovy „nejbližší hodiny“ se natahují. Čas přitom tlačí hlavně kvůli programu Evropské ligy: podle
UEFA hraje Sparta ve čtvrtek 26. listopadu doma s AZ Alkmaar, 10. prosince jede do Salcburku a v lednu ji čeká Crystal Palace venku a Rennes doma.
I kdyby Sivok trenéra představil ještě ve středu, nový muž bude mít před Alkmaarem nanejvýš pár tréninků. Může upravit základní sestavu, rozestavení nebo standardní situace. Herní model nepřestaví. To je skutečný limit celé volby: nerozhoduje jen jméno, ale čas, který trenér dostane na reálný vliv. První týdny bude spíš hasit a poznávat kabinu. Větší změny se podle Horvátha dají nastavovat až po vánoční pauze; závěr roku bude pro Spartu velmi těžký.
Klub si tlak uvědomuje. Před Alkmaarem vyzval fanoušky, aby přišli na stadion, přiznal, že sezona neprobíhá podle představ, a nabídl poukaz na 50 % ceny vstupenky. Sparta, která zlevňuje lístky, aby zaplnila Letnou na evropský zápas, je obraz, jaký vedení ještě před rokem nečekalo.
Podle nás nebyla chybou samotná výměna trenéra, ale načasování. Vedení nechalo situaci dojít až do týdne s evropským zápasem a teď vybírá pod tlakem, který dobrým rozhodnutím nepřeje. Sivok tak ve své první velké volbě nevybírá jen kouče na čtvrtek, ale člověka, který v zimě rozhodne, jak bude kabina Sparty vypadat.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl