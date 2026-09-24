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Nebyla to moje vina, tvrdí Hamilton po incidentu s Lawsonem

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Během druhého čtvrtečního tréninku v Baku nastala nebezpečná situace mezi Lewisem Hamiltonem a Liamem Lawsonem. Brit dostal za tento incident napomenutí od komisařů. Sám však tvrdí, že předejít této situaci nebylo v jeho silách. Hlavní příčinou jsou podle něj letošní regule a nepředvídatelnost nových monopostů.
Lewis Hamilton se během druhého volného tréninku zapletl do nebezpečného incidentu s Liamem Lawsonem

Lewis Hamilton se během druhého volného tréninku zapletl do nebezpečného incidentu s Liamem Lawsonem

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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