Nebyla to moje vina, tvrdí Hamilton po incidentu s Lawsonem

Téměř každý závodní víkend se objeví někdo, kdo se opře do letošních pravidel. Často je to někdo ze závodníků a často je to také po právu. Hlavním terčem kritiky je samozřejmě nedostatek výkonu, kterým monoposty mnohdy kvůli nedostatečné energii v bateriích trpí.
Tentokrát si potom, co se Lewisi Hamiltonovi ve druhém volném tréninku ve vysoké rychlosti mezi 18. a 19. zatáčkou jen těsně vyhnul Liam Lawson, postěžoval právě on. Pilot Racing Bulls stihl naštěstí zavčas zareagovat, a tudíž na tomto incidentu utrpěl pouze čas jeho rychlého kola. Pokud by však jeho reakce nebyla tak pohotová, mohla tato situace vyústit v ošklivou nehodu.
This incident between Lewis Hamilton and Liam Lawson will be investigated after the session pic.twitter.com/u43eGDO2Xx
— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) September 24, 2026
Po tréninku byli oba závodníci předvoláni ke sportovním komisařům a sedminásobný šampion obdržel napomenutí za ignorování pokynu od ředitelství závodu, aby se držel mimo ideální stopu mezi 17. a 20. zatáčkou. Tento úsek se totiž projíždí na plný plyn a zatáčky jsou kvůli umístění bariér slepé. Po této sekvenci zatáček následuje hlavní rovinka.
Když se rychle jedoucí Lawson přibližoval k pomalu jedoucímu Hamiltonovi, byl rozdíl mezi jejich rychlostmi propastných 67 km/h. Novozélanďan musel sundat nohu z plynu a vyhnout se jezdci Ferrari tak, aby předešel kontaktu.
Hamilton však následně situaci popsal ze svého pohledu. Údajně jeho monopostu náhle došla elektrická energie, což ho zanechalo ve špatné rychlosti na špatném místě.
„V podstatě jsem byl čtyři sekundy vpředu. Do poslední zatáčky jsem vjel na plno. Viděl jsem ho, ale myslel jsem, že odstup byl dostatečný. Sešlápl jsem plyn naplno a pak, když jsme dorazili do 18. zatáčky, tak auto doslova chcíplo a on se výrazně přiblížil. To se může stát každému,“ bránil se Hamilton.
Není to zdaleka první nebezpečná situace, kterou letos nevyzpytatelná pohonná jednotka způsobila. Mnoho fanoušků má jistě stále před očima incident mezi Oliverem Bearmanem a Francem Colapintem z japonské Suzuky. Jezdec s číslem 44 zároveň dodává, že podmínky se trať od trati mění, a tudíž se na to závodníci nemají jak adaptovat.
„S pravidly, která nám letos FIA připravila, v podstatě přijedete na okruh a nemáte žádná data nebo simulace, které by vám řekly: ‚Dobře, když dorazíte do poslední zatáčky, vyrazíte na plný plyn a máte o 500 koní méně než auto za vámi v daném kole, toto je odstup, který musíte mít předtím, než se vám dostanou na záda.‘ Neřeknou vám, jakou rychlostí se k vám přiblíží,“ postěžoval si vítěz letošního závodu v Barceloně.
„Myslím si, že je to o tom, abychom od nich měli jasné instrukce, protože nikdo z jezdců se nechce dostat do problémů. Nikdo se nesnaží nikomu dostat do cesty. Našim jediným cílem je uhnout z cesty a pak si také zajet kolo, takže myslím, že si o tom, co bychom mohli udělat, na setkání s jezdci promluvíme.“
Vítěz Velké ceny Ázerbajdžánu z roku 2018 také přišel s jedním návrhem. Podle něj by měly být limity dobíjení a využívání baterie během tréninků a kvalifikace ve vysoce rizikových úsecích upraveny tak, aby se předešlo náhlým ztrátám výkonu.
„Co by měli udělat, je to, že během jednoho kola, když jedeme ostré kolo, tak dostaneme maximum výkonu z poslední zatáčky, ale když projedeme 19. zatáčkou, limit se resetuje a pak máme k dispozici zase o něco víc výkonu. Nikdo by nikdy neměl jet pomalu zatáčkami 18 a 19. Každý by měl, i když jede pomalé kolo, jet skrze tyto zatáčky na plný plyn. To by znamenalo, že nikdo touto sekcí nebude projíždět pomalu. Myslím, že o tom se na jezdeckém mítinku budeme bavit,“ vysvětlil Hamilton způsob, jakým by tento problém vyřešil.
V druhém tréninku se britský závodník umístil na pátém místě se ztrátou 1,318 sekundy na vítězného George Russella. Jeho kolega Charles Leclerc byl o 0,192 sekundy rychlejší a skončil o jednu pozici před ním.