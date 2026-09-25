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Leclercův přistup kritizuje i Coulthard: Přehání to, F1 není výlet

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Charles Leclerc si po pár týdnech vysloužil další dávku kritiky. Tentokrát mu promluvil do duše David Coulthard, který si myslí, že Monačan by měl začít brát F1 vážněji.
Leclercův přistup kritizuje i Coulthard: Přehání to, F1 není výlet

Leclercův přistup kritizuje i Coulthard: Přehání to, F1 není výlet

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