Slunéčka se vám hrnou do oken? Nejsou to ta naše a vrátí se k vám i příští rok

Na osluněné zdi se v teplém říjnovém odpoledni objeví pár oranžových puntíkatých brouků, za hodinu jich jsou desítky a večer je najdete na rámu okna i na stropě v obýváku. Slunéčko je přitom brouk, kterého má každý rád. Jenže tohle nejspíš není to naše domácí slunéčko sedmitečné. Jde o slunéčko východní, invazní druh z Asie, který se v posledních letech šíří i u nás.
Na první pohled si ho s domácími slunéčky splete skoro každý. Je o něco větší a barevně mnohem proměnlivější: od světle oranžové až po sytě červenou, s mnoha tečkami, s několika, nebo úplně bez nich. Podle teček ho tedy nepoznáte. Spolehlivé je jiné znamení. Podívejte se mu těsně za hlavu, kde má na světlém štítku černou kresbu ve tvaru písmene M.
Foto: Pixabay
Proč se vrací do stejných domů
Na podzim, když se zkracují dny a ochladí se, si slunéčka hledají místo na přezimování. Ve své domovině zalézají do skalních puklin, u nás jim stejně dobře poslouží škvíry kolem oken, pod obložením nebo na půdě. Nejvíc je lákají světlé zdi obrácené k odpolednímu slunci, tedy na jih a na západ.
Za hromadnými nálety přitom stojí chemie. Jak vysvětluje Clemsonova univerzita, jakmile pár brouků najde vhodný úkryt, začnou vylučovat feromon, který k němu přivolává další. Pach zůstává a láká je i v dalších letech. Proto se slunéčka rok co rok vracejí do týchž domů, zatímco soused o dům dál o nich ani neví. Přes zimu v teplém bytě nespí tak tvrdě jako venku, za slunečného dne se probouzejí a ožívají. Na jaře, v únoru a březnu, se pak snaží dostat ven.
Uklidní vás, že doma se nemnoží, nekazí dřevo ani potraviny. Nepříjemné jsou ale jinak. Když je vyrušíte nebo zmáčknete, vypustí z kloubů na nohou žlutou páchnoucí tekutinu, která zanechává skvrny na zdech, záclonách i čalounění. U citlivějších lidí může tato tekutina na kůži vyvolat podráždění a pálení. Prach z mrtvých brouků, kterých se v koutech nahromadí stovky, zase může u alergiků způsobit potíže s dýcháním. Občas se slunéčko také zakousne, většinou jde ale jen o lehké štípnutí.
Vysávat, nemačkat
Slunéčka tedy nezametejte a ani nemačkejte. Nejlepší je vysavač, ideálně se starou punčochou nasazenou do hubice, kterou pak zavážete. Sáček nebo nádobu vysavače ale vyneste ven hned po vysátí, jinak brouci vylezou zpátky nebo za pár dní začnou v sáčku páchnout. Nejúčinnější je ovšem prevence: ještě než se první slunéčka objeví, utěsněte škvíry kolem oken, dveří a obložení a opravte poškozené sítě.
Tip: Na mšice buďte připraveni již nyní: Přilákejte na svou zahradu slunéčka
Venku je ale nechte být. Přes léto jsou slunéčka východní užiteční pomocníci, kteří na zahradě i v polích spořádají spoustu mšic.
Zdroje info: Autor, https://hgic.clemson.edu/factsheet/multicolored-asian-lady-beetles/
Náhledové foto: Pixabay
The post Slunéčka se vám hrnou do oken? Nejsou to ta naše a vrátí se k vám i příští rok first appeared on Naše zahrada.