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Vyhlašujeme nejhorší program na myčce: spotřebuje až 2krát víc elektřiny, než si myslítePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Většina lidí zapne myčku a nad volbou programu dlouho nepřemýšlí. Přitom právě […]
Vyhlašujeme nejhorší program na myčce: spotřebuje až 2krát víc elektřiny, než si myslíte
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Web se věnuje interiérovému designu, zahradě a moderním trendům v bydlení. Přináší nápady, jak si zařídit útulný byt, praktické rady pro údržbu domácnosti i inspiraci na dekorace nebo renovace. Nechybí ani tipy na zahradní úpravy, pěstování či chytrá řešení pro úsporu prostoru. Články jsou psané...Všechny články tohoto autora →
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