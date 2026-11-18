Stačí odtrhnout první roh a je jasné, že koberec po předchozích majitelích půjde z bytu pryč. Pod ním se objeví holý beton a s ním otázka, čím ho zakrýt. Nová podlaha má být čistší a snadno se uklízet. Zároveň ale nesmí studit pod nohama a každý krok nesmí být slyšet v bytě pod vámi.
Z módy vyšel koberec přes celý pokoj
Celoplošný koberec ode zdi ke zdi z moderních bytů mizí. Nahrazují ho tvrdé podlahy, hlavně dřevo, vinyl, laminát a dlažba. Kusové koberce v bytech zůstávají, jen dnes leží na tvrdé podlaze.
Důvody jsou praktické. Koberec potřebuje časté vysávání i hloubkové čištění a v předsíni se rychle prošlape. Skvrna od kakaa se z vláken dostává těžko a část nečistot v nich může zůstat i po čištění.
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Každá tvrdá podlaha se hodí do jiné místnosti a každá má i své nevýhody.
Podlaha Co umí Na co myslet Dřevo snadno se stírá, působí nadčasově škrábance od nábytku a zvířat, vadí mu vlhko a přímé slunce, občas potřebuje renovaci Vinyl zvládne i koupelnu, bosou nohou působí tepleji než dlažba jednotvárný dekor může velkou plochu zlevnit Laminát patří vedle vinylu k cenově nejdostupnějším, snadno se pokládá i udržuje nejčastěji napodobuje dřevo Velkoformátová dlažba málo spár, místnost působí větší, velmi odolná bosou nohou studí víc než vinyl Korek pružný, teplý na dotek, tlumí kroky na slunci bledne, nábytek přenášejte
Korek má zastánce i mezi podlaháři. „[…] korek a bambus jsou skvělou ekologickou volbou,“ uvedl pro Deník.cz prezident Cechu podlahářů České republiky Josef Voborník. Konkrétní značky dřevěných, vinylových či korkových podlah jmenují zdroje pod článkem.
Přečtěte si také: Déšť ze střechy může Čechy stát i 4 100 Kč ročně. Malou rodinu to paradoxně vyjde dráž Dřevo, vinyl, laminát, dlažba i korek: každá z těchto podlah se hodí do jiné místnosti a každá má své slabiny. Ilustrační foto. Zdroj: ClickerHappy / Pexels. Teplo pod nohama a klid u sousedů
Tvrdá podlaha často studí jen zdánlivě. Bosá noha vnímá hladkou dlažbu jako chladnější než koberec, i když mají obě stejnou teplotu. Kdo chodí doma naboso, může do ložnice nebo dětského pokoje zvolit korek.
Horší je to s hlukem. Tvrdé povrchy zvuk odrážejí, takže plovoucí zámková podlaha v bytovém domě potřebuje protihlukovou podložku, která ztlumí kroky směrem k sousedům. Při jejím výběru a pokládce platí:
Nerovný podklad je potřeba srovnat ještě před pokládkou, podložka to za vás neudělá. Podložka se pokládá v jedné vrstvě, dvě na sobě nepatří. Tlustá měkká podložka podlahu pod krokem rozhoupe a zámkové spoje se pak mohou uvolnit nebo zlomit. Proč se koberci říká lapač prachu Přečtěte si také: Češi se zbavují koberců od zdi ke zdi. Nový trend rozdělí obývák bez příček
Roztoči se drží v textiliích včetně koberců, nejvíc jich ale bývá v posteli. Daří se jim v teple a vlhku a alergii vyvolávají hlavně jejich výkaly.
Americká akademie alergie, astmatu a imunologie (AAAAI) v doporučení aktualizovaném v červenci 2026 radí alergikům na roztoče odstranit celoplošné koberce všude, kde to jde, a nahradit je dřevem, dlažbou nebo linoleem. Menší koberec podle ní alergik mít může, pokud ho pravidelně pere nebo čistí.
Úklid, povlaky a rada od alergologa
Domov bez alergenů nevytvoří ani tvrdá podlaha. Proti roztočům pomáhá pravidelný úklid a sušší vzduch s vlhkostí nejvýš kolem 50 %, za nejúčinnější se ale považují protiroztočové povlaky na matraci, polštář a přikrývku.
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Podlahu stírejte navlhko, aby se prach nevířil. Kde koberec zůstane, zvolte nízký vlas a pravidelně ho vysávejte vysavačem s HEPA filtrem. Kdo má alergii nebo astma, měl by úpravy bytu probrat s alergologem.
Co je v módě v roce 2026
V roce 2026 vedou teplé přírodní odstíny a matné povrchy, kdežto studeně šedé a bělené podlahy už působí zastarale. V malém nebo málo prosvětleném pokoji opatrně s tmavou podlahou, protože místnost opticky zmenší.
Celoplošný koberec se přitom podle článku deníku The New York Times z prosince 2025 vrací do luxusních amerických interiérů. Vyrábí se ale na zakázku z vlny, hedvábí, kašmíru nebo mohéru a zatím jde o úzký segment.
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Pro běžný byt dává smysl kusový koberec na tvrdé podlaze. Pod konferenčním stolkem vymezí místo na sezení, u postele zahřeje bosé nohy a ztlumí kroky. Když se ušpiní, vyperete ho, a když se okouká, přesunete ho nebo vyměníte.
Kusový koberec na tvrdé podlaze zahřeje bosé nohy a ztlumí kroky. Když se ušpiní, dá se vyprat. Ilustrační foto. Zdroj: Ketut Subiyanto / Pexels.
Do přírodního nebo minimalistického interiéru se hodí juta či sisal. Mají nízký vlas a hrubé přírodní vlákno vydrží hodně chození. Místnosti přidá strukturu, měkkost huňatého koberce od něj ale nečekejte.
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