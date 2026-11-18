Náměstek hejtmana Otto Vopěnka (ANO) informoval, že už navázal kontakt se zástupci Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, který s areálem hospodaří. První jednání mají teprve zjistit, zda a za jakých podmínek by byl převod vůbec možný.
„Teprve zahajujeme jednání, abychom se informovali, zda a za jakých podmínek je převod vůbec možný. Na termín přijetí jsem dlouho čekal, schůzka proběhne v příštím týdnu a myslím si, že na prosincovém zastupitelstvu bych vás mohl informovat o tom, kam se to jednání bude ubírat,“ přiblížil aktuální situaci náměstek hejtmana Otto Vopěnka.
Opozičního zastupitele Pavla Nevrklu (ODS) zajímalo, kdo byl iniciátorem případného převodu. Podle Vopěnky vzešla iniciativa také ze strany ostravského zdravotního ústavu, který zvažuje, jak s nemovitostí naložit.
„Oni zvažují, co dál s tím majetkem. Ono je to zatěžuje enormně, a tím myslím technicky. Někde už je budova v nevyhovujícím stavu a oni zatím nemají prostředky na opravy. Podotýkám ale, že jsme na úplném začátku. Ani jsme se nerozhodli, ani jako rada, ani jako zastupitelé. Rozhodnutí přísluší nám všem jako zastupitelům. Jednání se zatím opravdu nebráníme,“ ujistil Vopěnka.
Dům zdraví by mohl získat kraj
Téma areálu jihlavského Domu zdraví otevřeli krajští zastupitelé už na jednom z předchozích zasedání. Opoziční zastupitel Vítězslav Schrek (ODS a STO) se tehdy hejtmana Martina Kukly (ANO) ptal, v jaké fázi případná vyjednávání jsou. Připomněl také, že kraj v minulosti objekt odmítl, naopak získal pozemky, které jsou důležité pro další rozvoj jihlavské nemocnice.
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Hejtman Martin Kukla tehdy uvedl, že by byl rád, kdyby kraj vlastnil všechny pozemky v okolí nemocnice. Podle něj nemocnice potřebuje další rozvojové plochy, protože už nyní naráží na prostorové limity.
„Jihlavská nemocnice už v tuto chvíli praská ve švech,“ reagoval tehdy Kukla.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě hospodaří s areálem Domu zdraví Jihlava od roku 2010. V současnosti jsou zde umístěna jeho akreditovaná laboratorní pracoviště včetně nezbytného administrativního a provozního zázemí. Prostory pro tuto činnost ústav nadále potřebuje.
Budova je ve špatném stavu
Na nevyhovující stav objektu upozorňoval už při předchozím jednání také krajský zastupitel a lékař Zdeněk Faltus (ANO), který v Domě zdraví řadu let provozuje soukromou ortopedickou praxi.
Budovu tehdy označil za vybydlenou a podle jeho slov neodpovídá současným nárokům na zdravotnické prostředí. Kritizoval také nedostatečné investice do jejího stavu a zvyšující se nájemné.
Případný převod majetku ze státu na Kraj Vysočina by přitom nebyl jednoduchý. Podle dřívějšího vyjádření ředitele Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Eduarda Ježa by celý proces vyžadoval spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a také posouzení příslušných ministerstev, případně vlády.
O tom, zda a za jakých podmínek by Dům zdraví mohl kraj získat, zatím rozhodnuto není. Další informace by měl náměstek Vopěnka představit krajským zastupitelům na prosincovém zasedání.