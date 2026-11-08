Před Madeiru se v žebříčku turistů nedostalo skoro nic. Druhé místo drží město, kde víno kvasí pod zemí v hliněných kvevri

Když Tripadvisor 13. ledna 2026 zveřejnil výsledky svých cen Travellers‘ Choice, mnohé překvapilo hlavně druhé jméno v pořadí. Hned za portugalskou Madeirou se usadilo Tbilisi, město pod Kavkazem. Ve světové desítce předstihlo americké Chicago, módní Milán i luxusní Abú Zabí. Cestovatelé ho objevují rychleji než skoro cokoli jiného na planetě. Hledají v něm Evropu mimo evropskou rutinu: víno starší než všechny turistické slogany, hory na dosah a účty, u kterých člověk pořád zažívá pocit objevu. Prošli jsme data o návštěvnosti, letenky z Prahy, vstupní pravidla i rozpočty. Výsledek dává smysl.
Žebříček Tripadvisoru: proč stříbro pro Tbilisi tolik znamená
Kategorie Trending Destinations měří tempo, s jakým kolem místa sílí pozornost cestovatelů. Krása, památky ani výhled do hodnocení přímo nevstupují. Podle tiskové zprávy
Tripadvisoru vychází hodnocení z kvality a množství recenzí na ubytování, restaurace a atrakce za období od 1. října 2024 do 30. září 2025. Titul z řady Best of the Best přitom získá méně než jedno procento z osmi milionů položek, které platforma eviduje.
Konečné pořadí světové desítky vypadá takto:
Madeira Tbilisi Chicago Quy Nhon Puerto Escondido Milán Glasgow Abú Zabí Recife San Carlos de Bariloche
Bodové skóre ani rozdíly mezi příčkami Tripadvisor nezveřejňuje. Pořadí ale mluví samo za sebe. Město, které ještě před pár lety znali hlavně batůžkáři a milovníci vína, dnes v recenzní aktivitě předčí metropole s mnohonásobně větším marketingovým rozpočtem.
Tripadvisor u Tbilisi vyzdvihuje konkrétní impulzy: nové kulturní prostory jako Art Foundation Anagi, rozšířené Muzeum výtvarných umění Šalvy Amiranašviliho a historické budovy proměněné v butikové hotely, například Telegraph Hotel. K tomu přidává degustace vína, pěší zóny ve starém městě a jednodenní výlety do okolí.
Rekordní rok Gruzie: čísla, která potvrzují boom
Tripadvisor nestojí osamoceně. Podle gruzínského
ministerstva hospodářství zaznamenala země v roce 2025 celkem 7 803 239 mezinárodních návštěv, o 5,9 % víc než o rok dříve. Čistě turistických návštěv bylo 5 521 866. Meziročně tedy přibylo 8,4 % a padl historický rekord.
Ještě výmluvnější je skladba návštěvníků. Hostů z Evropské unie a Velké Británie přibylo o 14 %, z Izraele o 29,4 %, z Číny dokonce o 44,4 %. Příjmy z mezinárodního cestovního ruchu podle statistického přehledu gruzínské turistické správy vystoupaly na zhruba 102 miliard Kč, o 6 % víc než v roce 2024. Zájem o Gruzii se tedy promítá do tvrdých ekonomických čísel, nejen do sociálních sítí.
Úplně neobjevený tip už Tbilisi pochopitelně není. Proti Římu, Barceloně nebo Praze ale zatím působí méně ošlapaně. Největší nápor zažívá v hlavní sezoně metropole, přímořské Batumi, vinařská Kachetie a horské regiony. Rostoucí poptávka podle nás může časem přitlačit na ceny ubytování v historickém centru, zvlášť pokud budou dál přibývat butikové hotely a krátkodobé pronájmy. Kdo chce zažít Tbilisi v současné podobě, neměl by cestu odkládat donekonečna.
Víno z kvevri a Kavkaz za humny: v čem Tbilisi vyniká
Lisabon nabízí Atlantik, Athény antiku. Tbilisi sází na kavkazský mix historických čtvrtí, sirných lázní, nových galerií a krajiny, která začíná prakticky hned za městem. A hlavně na víno.
Gruzínci ho vyrábějí už přes osm tisíc let. Jejich metodu kvašení v kvevri, obřích hliněných nádobách zakopaných do země, zapsalo UNESCO v roce 2013 na seznam nehmotného kulturního dědictví. Šťáva z hroznů v nich zůstává spolu se slupkami, pecičkami i třapinami. Podle Národní agentury pro víno drží zemina v okolí nádob stabilní teplotu kolem 13 až 15 °C, což pomáhá kvašení přirozeně usměrňovat. V Kachetii, nejslavnějším vinařském kraji, se do procesu zapojuje celá matolina.
Z bílých odrůd tak vznikají vína, kterým svět říká oranžová. Gruzínci raději používají označení jantarová. Jejich barva sahá od tmavé slámy přes odstín silného čaje až po jantar. Britský magazín Decanter u nich popisuje robustní strukturu, výraznou texturu a třísloviny doprovázené tóny sušeného ovoce, čaje, citrusové kůry a koření. Milovníka moravských ryzlinků čeká pořádný kulturní šok.
Druhým trumfem jsou hory. Lyžařské středisko Gudauri leží ve výšce 2 200 metrů, asi dvě hodiny jízdy od Tbilisi, a nabízí 70 kilometrů tratí a lanovky schopné přepravit až 11 000 lyžařů za hodinu. Kavkaz zatím zůstává v Česku méně zavedenou alternativou k Alpám, protože masové zájezdy sem od nás příliš nemíří.
Gruzie navíc láká po celý rok:
Podzim: vinobraní a Kachetie v plné parádě Léto: túry ve Svanetii, Tušetii, Chevsuretii či Horní Adžárii, koupání v Černém moři u Batumi Zima: Gudauri, Bakuriani, Tetnuldi, Hacvali a Goderdzi; v Gudauri trvá sezona od konce prosince do konce dubna, vrchol připadá na leden a únor
Týden stačí na metropoli, Kachetii a jeden horský výlet. Na kombinaci Tbilisi, vinic, Kazbegi či Svanetie a moře doporučujeme spíš deset až čtrnáct dní.
Z Prahy do Tbilisi: letenky, pojištění a bezpečnost
Přímé spojení z Prahy do Tbilisi momentálně žádná letecká společnost nenabízí. Počítejte s přestupem. Server FlightConnections eviduje dvacet tras s jedním mezipřistáním, mimo jiné přes Vídeň, Istanbul, Mnichov, Varšavu, Athény, Baku, Milán, Řím nebo Curych. Čistý čas ve vzduchu činí přibližně čtyři až necelých šest hodin, nejrychleji to vychází přes Vídeň. Nejlevnější dohledaná zpáteční letenka stála podle Skyscanneru 3 746 Kč a za nejvýhodnější měsíc vyhledávač označuje únor. Ceny se ovšem mění ze dne na den.
Vízum Češi nepotřebují. Od roku 2015 mohou v Gruzii pobývat bez víz až jeden rok. Od 1. ledna 2026 ale platí novinka, kterou je dobré nepřehlédnout: podle
ministerstva zahraničí musí mít každý turista při vstupu cestovní pojištění léčebných výloh a úrazu s limitem nejméně 30 000 gruzínských lari, tedy zhruba 240 tisíc Kč. Doklad stačí v papírové i elektronické podobě, vždy však v angličtině nebo gruzínštině.
Ministerstvo zároveň doporučuje zvýšenou opatrnost, vyhýbat se protestům a větším shromážděním a registrovat se v systému DROZD. Kdo míří do odlehlých hor, měl by počítat s jejich rozlehlostí a izolovaností, kterou návštěvníci často podceňují. Před výletem se vyplatí zkontrolovat předpověď počasí, uložit si čísla záchranných služeb a nechat si v plánu volný den pro případ nepohody.
Kolik stojí týden v Tbilisi ve srovnání s Chorvatskem a Itálií
Tady Tbilisi boduje nejvýrazněji. Podle serveru BudgetYourTrip, který sbírá údaje přímo od cestovatelů, utratí návštěvník gruzínské metropole v průměru asi 785 Kč denně včetně ubytování, jídla, místní dopravy a aktivit. Týden tak vyjde zhruba na 5 500 Kč na osobu.
Destinace Orientační denní výdaje na osobu (bez letenky) Tbilisi cca 785 Kč Itálie, úsporně cca 1 700 až 2 800 Kč Chorvatsko cca 3 600 Kč Itálie, střední kategorie cca 4 000 až 5 100 Kč Řecko cca 5 250 Kč
Zdroje se v metodice liší, takže tabulka slouží spíš jako hrubý kompas. I tak je rozdíl propastný. Velmi úsporný týden v Tbilisi včetně levné letenky může vyjít zhruba na 9 300 Kč. Komfortnější varianta s lepším hotelem, výlety do vinic a finanční rezervou se podle našeho odhadu pohybuje mezi 15 a 25 tisíci korun. V Chorvatsku člověk podobnou částku leckdy utratí za pár dní u moře.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková