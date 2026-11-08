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Před Madeiru se v žebříčku turistů nedostalo skoro nic. Druhé místo drží město, kde víno kvasí pod zemí v hliněných kvevri

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Tripadvisor posadil Tbilisi na druhé místo světového žebříčku Trending Destinations 2026. Výš se dostala jen Madeira; Chicago, Milán i Abú Zabí zůstaly za gruzínskou metropolí.
Před Madeiru se v žebříčku turistů nedostalo skoro nic. Druhé místo drží město, kde víno kvasí pod zemí v hliněných kvevri

Před Madeiru se v žebříčku turistů nedostalo skoro nic. Druhé místo drží město, kde víno kvasí pod zemí v hliněných kvevri

Zdroj: Pxhere
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 08.11.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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