Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Zásoby vody v přehradách klesají. Mimořádné omezení odtoku čeká zřejmě i Vír

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kvůli pokračujícímu suchu zřejmě čeká mimořádné omezení odtoku vody další přehradu na jižní Moravě a Vysočině. Po Vranovské přehradě se přísnější opatření chystají také na nádrži Vír na Žďársku. Do března příštího roku by díky nim mohly vodohospodáři ušetřit až tři miliony metrů krychlových vody.
Zásoby vody v přehradách klesají. Mimořádné omezení odtoku čeká zřejmě i Vír

Zásoby vody v přehradách klesají. Mimořádné omezení odtoku čeká zřejmě i Vír

Zdroj: Povodí Moravy
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 06:00

Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Zbrojovka prohrála domácí duel s Baníkem. Hostům podlehla 1:3
Zbrojovka prohrála domácí duel s Baníkem. Hostům podlehla 1:3
Brno přivítá hvězdy Pána prstenů i Hvězdné brány. Dorazí na Comic-Con
Brno přivítá hvězdy Pána prstenů i Hvězdné brány. Dorazí na Comic-Con

Do Brna zamíří hvězdy Pána prstenů, Hvězdné brány i Star Treku. Pátý ročník festivalu Comic-Con Brno &...

Brněnský dopravce chystá šaliny na zimu. Připravuje i ochranu proti námraze
Brněnský dopravce chystá šaliny na zimu. Připravuje i ochranu proti námraze

Brněnský dopravní podnik chystá tramvaje, autobusy i trolejbusy na zimní provoz. Kromě kontroly vytápění a...

Zápas Zbrojovky s Baníkem bude pod dohledem stovek policistů
Zápas Zbrojovky s Baníkem bude pod dohledem stovek policistů

Fotbalové utkání mezi brněnskou Zbrojovkou a ostravským Baníkem si vyžádá rozsáhlá bezpečnostní opatření....

Hotel ve Velkých Pavlovicích zachvátil požár, hasiči evakuovali desítky lidí
Hotel ve Velkých Pavlovicích zachvátil požár, hasiči evakuovali desítky lidí

Požár hotelu ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku zaměstnal jihomoravské hasiče. Z budovy muselo odejít 53...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.