Na D3 by se mohlo jezdit stopadesátkou natrvalo. Ministerstvo rozhodne ještě letos

Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) uvedl, že čeká na závěry Inspekce silniční dopravy a Policie ČR, protože dosud neměl data za celý rok včetně měsíců s nepříznivými podmínkami. Potřebuje proto vědět, zda se v daném úseku nezvýšila nehodovost. Závěry má slíbené na konec listopadu a rozhodne se v prosinci.
„Čekám na výsledky toho měření, jestli řidiči se tam chovali dostatečně odpovědně a neznamenalo to zvýšení rizika těžkých nehod nebo úmrtí na silnici,“ uvedl. Pokud se potvrdí bezpečný provoz, pak nebude mít problém se zvýšením povolené rychlosti na 150 km/h, ujistil. „Bezpečnost je prvořadá,“ dodal.
Stopadesátkou se jezdí už přes rok
Pilotní provoz rychlosti 150 kilometrů v hodině na dálnici D3 odstartoval loni 5. října. Vyšší rychlost mohou řidiči využívat na 47 kilometrů dlouhém úseku mezi exity 84 Planá nad Lužnicí a 131 Úsilné. Její povolení závisí na aktuálních podmínkách, které vyhodnocuje systém 42 proměnných dopravních značek.
Zohledňuje například počasí, stav vozovky, viditelnost nebo hustotu provozu. Při zhoršení podmínek automaticky sníží rychlostní limit na 100 kilometrů v hodině. Pokud značky žádný číselný údaj nezobrazují, platí standardní limit 130 kilometrů v hodině.
Podle Adama Kolouška z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) byla během sledovaného období možnost jet stopadesátkou poměrně častá. „Ve zmíněných 269 dnech byla povolena rychlost 150 kilometrů v hodině minimálně na hodinu,“ uvedl.
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Původně měla zkušební výjimka platit pouze jeden rok. Ministerstvo dopravy ji ale letos v květnu prodloužilo až do konce roku 2026, aby získalo dostatek údajů pro vyhodnocení bezpečnosti a plynulosti provozu.
Policie upozorňuje, že samotné zvýšení rychlostního limitu automaticky neznamená bezpečnější provoz. „Z pohledu Policie České republiky je důležité, aby prodloužený pilotní provoz přinesl dostatek relevantních dat pro objektivní vyhodnocení dopadů na bezpečnost a plynulost provozu,“ uvedl již dříve ředitel ředitelství dopravní policie Policejního prezidia Michal Hodboď.
Předběžné statistiky policistů do října letošního roku neukazují výrazný nárůst počtu dopravních nehod na sledovaném úseku. Zároveň ale upozorňují, že vyšší povolená rychlost neznamená, že ji všichni řidiči skutečně dodržují.