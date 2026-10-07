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Srdce Vltavy vystupuje z Lipna. Zatopené koryto je znovu vidět

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Klesající hladiny znovu odhalují místa, která byla desítky let ukrytá pod vodou. Jedním z nich je takzvané Srdce Vltavy, výrazný meandr původního říčního koryta nedaleko Horní Plané. Při současném suchu je jeho tvar stále lépe patrný. Podívejte se na úchvatné video i fotky.
Srdce Vltavy vystupuje z Lipna. Zatopené koryto je znovu vidět

Srdce Vltavy vystupuje z Lipna. Zatopené koryto je znovu vidět

Zdroj: Zuzana Gabajová, Kristina Zavala, Libor Sváček - Museum Fotoateliér Seidl
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 15:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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