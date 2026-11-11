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Starostkou Českého Krumlova by se měla stát Naděžda Perníková

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Starostkou Českého Krumlova by se měla stát Naděžda Perníková, která do voleb vedla Vizi pro Krumlov. Město čeká na svolání ustavujícího zastupitelstva, protože soud ještě řeší stížnost na výsledek voleb.
Starostkou Českého Krumlova by se měla stát Naděžda Perníková

Starostkou Českého Krumlova by se měla stát Naděžda Perníková

Zdroj: Jakub Bartoš
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.11.2026 05:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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