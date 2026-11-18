U Zátoru se střetla dvě auta a kamion. Jednu z řidiček museli vyprostit hasiči
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
U Zátoru se střetla dvě auta a kamion. Jednu z řidiček museli vyprostit hasičiZdroj: HZS Moravskoslezského kraje, Policie ČR
Článek byl publikován 18.11.2026 11:56
Ostravští radní dnes schválili smlouvu na vytvoření projektové dokumentace pro nový fotbalový stadion...
Sojky obecné žijí v přírodním areálu ostravské zoo celoročně. Zajímavá je i jejich i méně známá stránka...
Tři jednotky hasičů zasahovaly v úterý nad ránem u požáru bytu v historickém objektu bývalého zámku v...
Oprava Rochowanského kašny na Bezručově náměstí v Opavě přinesla nečekaný objev. Pod jejími základy našli...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →