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Živé sekačky pro havířovský mokřad. Město plánuje pastvu praturů

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Do Mokřadu u Rondelu v Havířově by se mohli nastěhovat pratuři a exmoorští koně. Velcí býložravci by přirozenou pastvou pomáhali pečovat o cennou lokalitu. Partnerem připravovaného projektu se stane Zoo Zlín, která přispěje penězi i zkušenostmi.
Živé sekačky pro havířovský mokřad. Město plánuje pastvu praturů

Živé sekačky pro havířovský mokřad. Město plánuje pastvu praturů

Zdroj: Statutární město Havířov
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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