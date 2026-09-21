Policejní zásah v Praze 5. Muž střílel z okna svého bytuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Policejní zásah v Praze 5. Muž střílel z okna svého bytu
Pražští policisté hledají muže, kterého potřebují vyslechnout v souvislosti s poničením tří kostky s...
Čekání je u konce, v úterý 22. září se po téměř dvou letech cestující znovu svezou lanovkou na Petřín. Čeká...
Vendula Tmejová a Zdeněk Rychtář z pražského dopravního podniku zvítězili na evropském šampionátu v řízení...
Fotbalisté pražské Slavie ve šlágru 9. kola první ligy udolali Plzeň po obratu 2:1. Obhájce titulu zůstal...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →