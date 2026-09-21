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Policejní zásah v Praze 5. Muž střílel z okna svého bytu

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Pražští policisté zadrželi muže, který v Praze 5 střílel z okna svého bytu. Měl zbraň ráže 9 mm, naštěstí ale nikoho nezranil.
Policejní zásah v Praze 5. Muž střílel z okna svého bytu

Policejní zásah v Praze 5. Muž střílel z okna svého bytu

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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