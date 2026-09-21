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Jak před zimou skladovat zásobu hub: Tato geniální metoda překonává sušení i mrazení

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Nasbírali jste plný koš hub a nevíte, co s nimi? Poradíme vám, jak houby sušit, mrazit, nakládat i lyofilizovat, a co přitom nesmíte pokazit.
Fotografie hub

Fotografie hub

Zdroj: Foto: George Chernilevsky / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, houby
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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