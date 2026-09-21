Experiment dokázal, že ušetříte tisíce ročně. V USA natřeli 450 střech na bílo a spotřeba klesla o stovky kilowatthodin

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Experiment dokázal, že ušetříte tisíce ročně. V USA natřeli 450 střech na bílo a spotřeba klesla o stovky kilowatthodinPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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NÁZOR | Kbelík bílé barvy místo silnější klimatizace. Ve Filadelfii to zkusili u domácností, kterým cena elektřiny bránila v chlazení, a rok měřili, co to udělá.
Bermudská střecha, domek
Zdroj: Akroterium / Creative Commons / CC BY-SA
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Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...Všechny články tohoto autora →
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