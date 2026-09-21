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Experiment dokázal, že ušetříte tisíce ročně. V USA natřeli 450 střech na bílo a spotřeba klesla o stovky kilowatthodin

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NÁZOR | Kbelík bílé barvy místo silnější klimatizace. Ve Filadelfii to zkusili u domácností, kterým cena elektřiny bránila v chlazení, a rok měřili, co to udělá.
Bermudská střecha, domek

Bermudská střecha, domek

Zdroj: Akroterium / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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